De Guindos señala que los bancos no deben reducir sus colchones de capital

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, dijo este martes que los bancos no deben reducir sus colchones de capital porque no tendrá un efecto positivo en el crédito. De Guindos añadió en su discurso en la quinta conferencia de política e investigación de prudencia macroeconómica organizada por el BCE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que "no es el momento de pensar en liberaciones de reservas de capital macroprudencial".

"Pese a que el entorno financiero macroeconómico es difícil, los bancos son resilientes y rentables. Su rentabilidad sobre recursos propios ha alcanzado cifras de dos dígitos por primera vez desde la crisis financiera global", según el vicepresidente del BCE. Aunque los bancos dan ahora menos créditos, no hay señales de que esto se debe a restricciones de capital, pero este tipo de restricciones podrían surgir si los bancos prevén un deterioro de la calidad de los activos amplio y pérdidas, añadió de Guindos.

"En el contexto actual esperamos que una liberación de las reservas de capital macroprudencial no tendría ningún efecto beneficioso en el préstamo. Por el contrario, mantener las reservas existentes preserva la resiliencia y confianza en el sistema bancario cuando aparecen riesgos", consideró de Guindos. Mantener capital, añadió, también tiene efectos positivos en los costes de financiación e incentiva una distribución prudente de los bancos.

De Guindos también dijo que la política de prudencia macroeconómica en la unión bancaria proporciona ahora "una primera línea de defensa cómoda contra los riesgos sistémicos". Trece países tienen actualmente tasas positivas para el colchón de capital contracíclico, que está diseñado para usarse en momentos de tensión. El tamaño de este colchón de capital contracíclico se ha más que duplicado desde la pandemia, aunque desde niveles muy bajos, según de Guindos.

El requerimiento de capital contracíclico tiene por objetivo fortalecer la resiliencia del sistema bancario frente a tensiones que pueden tener un impacto significativo en la economía. Once países tienen tasas positivas de amortiguadores de riesgos sistémicos. De Guindos hizo hincapié en que "las perspectivas para la estabilidad financiera de la zona del euro son frágiles en la medida que el sistema financiero se adapta a un entorno unos tipos de interés más elevados". Pero los bancos en la zona del euro tienen posiciones de capital sanas y podrían afrontar un escenario adverso severo, según vicepresidente del BCE