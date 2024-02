Decepción de los empresarios de Ceuta y Melilla por el nuevo freno a las aduanas 

Arantxa Campos, la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta, ha tildado este jueves de "decepcionante" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya exigido una fecha concreta a Marruecos para las aperturas de las aduanas comerciales en Ceuta y Melilla. En unas declaraciones a EFE, Campos ha asegurado que "a la vista de la diligencia de Marruecos en completar los preparativos, como dice el presidente del Gobierno es decepcionante que no se haya exigido una fecha concreta".

La presidenta de la patronal ceutí ha puesto de manifiesto que la aduana comercial "no deja de ser una alternativa más para el desarrollo de la actividad económica de la ciudad y, por ahora, no hay empresarios que confíen en esta vía". Por esta circunstancia, Campos ha expresado que le gustaría saber "si han tratado el incumplimiento manifiesto del régimen de viajeros en la frontera con Ceuta, ya que no depende de ningún preparativo, simplemente de cumplir con la legalidad vigente".

La dirigente empresarial se refiere de esta forma a que Marruecos no permite el tránsito de ninguna mercancía por la aduana ceutí del Tarajal, pese a que la misma sea trasladada a nivel particular por algún ciudadano. Arantxa Campos ha analizado así el encuentro que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo ayer con el jefe de Gobierno marroquí, Aziz Ajanuch, donde le trasladó que "todo está listo" para abrir las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla, a lo que fue respondido que el país magrebí lo hará cuando se completen los preparativos por su parte.

El presidente español recordó que en 2023 se completaron con éxito pruebas de aduanas en esas ciudades autónomas españolas fronterizas con Marruecos y que "todo está listo" para que comience la circulación regular. En el caso de Ceuta sería la primera vez que estuviera en funcionamiento esta infraestructura, al contrario de lo que sucede en Melilla donde se cerró en el 2018.

La decepción, palpable también en la patronal de Melilla

En cuanto a la Confederación Melillense de Empresarios (CEME-CEOE), ésta ha mostrado de igual manera su "decepción" tras la visita oficial a Rabat del dirigente, debido a la falta de avances en la “normalización” del tránsito de mercancías por las fronteras terrestres de España con Marruecos en Melilla y Ceuta. “El Gobierno español debería ser más exigente con Marruecos y defender más los intereses de Ceuta y Melilla”, ha afirmado en declaraciones a EFE el presidente de la CEME-CEOE, Enrique Alcoba.

A su juicio, la comparecencia de Sánchez ayer en Rabat no aporta nada nuevo a lo que el Gobierno lleva afirmando desde que la aduana comercial de la frontera de Melilla dejó de funcionar en agosto de 2018 por una decisión unilateral de Marruecos. “Más de lo mismo, es lo que llevamos escuchando desde agosto de 2018, cuando se cerró la aduana comercial unilateralmente” por parte de Marruecos, ha lamentado el presidente de la patronal.

De ahí la “decepción” de la CEME-CEOE tras la visita de Sánchez a Marruecos, en la que se reunió con el jefe del Gobierno de ese país, Aziz Ajanuch, y fue recibido por el rey Mohamed VI. Según Alcoba, se ha avanzado "poco o nada" en lo que respecta a Ceuta y Melilla sobre la "normalización del régimen de viajeros" y la aduana comercial después de la primera reunión que tuvo lugar hace casi dos años, en abril de 2022, cuando ambos países iniciaron una "nueva etapa en sus relaciones".

Se acordó en 2022

La apertura de las aduanas comerciales en Ceuta y Melilla es uno de los puntos que recoge la hoja de ruta firmada por Rabat y Madrid en abril de 2022, cuando Sánchez visitó Marruecos y fue recibido por Mohamed VI para sellar el fin de la crisis bilateral. Este documento precisaba que el restablecimiento del tránsito incluiría "los dispositivos apropiados de control aduanero y de personas a nivel terrestre y marítimo", y el Gobierno español explicó que eso implicaba la reapertura de las fronteras con esas ciudades, cerradas por la covid-19, así como la reapertura de la aduana de Melilla y la apertura de una nueva en Ceuta.

Antes del viaje de Sánchez a Marruecos este miércoles, la CEME-CEOE mostró su confianza en que sirviera para reabrir la aduana comercial de Melilla y terminara “la ley del embudo” que, tal y como denuncia la patronal, se está aplicando respecto al régimen de viajeros desde la reapertura de la frontera terrestre en mayo de 2022. Desde entonces, solo pueden pasar la frontera con compras y enseres personales quienes van desde Marruecos hacia Melilla, pero no en el sentido contrario, con el consiguiente perjuicio para el comercio melillense, lo que la patronal interpreta como un “cierre” comercial de la frontera junto con la inoperatividad de la aduana.