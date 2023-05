Los despidos de indefinidos en periodo de prueba se disparan un 141% en solo un año

Los datos que publica la Seguridad Social cada mes son claros, la reforma laboral se ha traducido en un importante incremento de las firmas de contratos indefinidos, ya sean estos a tiempo completo, parciales o fijos discontinuos. Desde que la norma fuese aprobada con el apoyo de los agentes sociales -tanto sindicatos como patronales- en diciembre de 2021 se han creado cerca de 2,9 millones de empleos indefinidos y el Ministerio de José Luis Escrivá ya contaba más de 13,8 de estos acuerdos al término de abril. Sin embargo, este aumento ha tenido diferentes efectos secundarios. Uno era perseguido y deseado, la reducción de la tasa de temporalidad hasta el 14%, el mínimo histórico, mientras que el otro es colateral, el alza de los despidos de trabajadores indefinidos durante el periodo de prueba.

Los últimos datos disponibles en la plataforma de la Seguridad Social sobre las bajas efectuadas en un mes por no haber superado el periodo de prueba son de marzo de 2023. En este periodo se suspendieron 57.275 relaciones laborales de tipo indefinido por este motivo, más del doble de las registradas el año anterior, cuando esta cifra ascendía a 23.743 despidos. Según indica el Ministerio, ambos datos son aún provisionales. Esta evolución al alza es natural, debido al incremento paralelo de las firmas de contratos fijos, no obstante, ambas variables no han crecido en la misma proporción. En marzo de 2022 había 10,3 millones de trabajadores indefinidos, mientras que un año más tarde eran 12,3 millones, lo que refleja un incremento del 19,61% frente al de los despidos en periodo de prueba, que experimentan un alza del 141% hasta marzo.

Estos datos abren la posibilidad de que algunos empresarios estén recurriendo a este método para compensar parte de los contratos temporales con los que contaban antes de la reforma laboral, que limitó estos acuerdos a ciertos supuestos muy concretos bajo el sobrenombre de 'contratos de duración determinada' y estableció para ellos un límite máximo de seis meses. Si bien, esta restricción no llegó a entrar en vigor hasta el 30 de marzo de 2022, pese a que la mayoría de aspectos de la reforma comenzaron a aplicarse el 1 de enero de ese mismo año. Sin embargo, esta utilización 'perversa' de la contratación indefinida no es el factor que explica la reducción de la temporalidad en el sector privado, dado que el número de días que dura un contrato de media evoluciona al alza y, en el primer cuatrimestre, ha superado en 62 días al registro de 2019.

Tendencia a la moderación

A pesar de que el número de despidos en periodo de prueba es significativo, los datos muestran una tendencia hacia la moderación, por lo que es probable que en unos años la distancia entre ambos incrementos porcentuales sea menor, a medida que el mercado de trabajo español se adapte al nuevo paradigma. Así lo refleja el hecho de que entre marzo de 2021 y marzo de 2022 -el primer año con la norma en vigor- el aumento de los ceses de relaciones laborales por este motivo fue del 403%, al pasar de haber apenas 4.717 a crecer hasta los 23.743 en solo doce meses. Esto implica que si se toma como referencia este dato de 2021, el incremento registrado hasta marzo de 2023 es del 1114%, ya que en el primer periodo la norma no había sido aprobada y en el segundo había entrado en vigor en su totalidad.

En paralelo, se puede apreciar una reducción en los despidos sin necesidad de previo aviso en los trabajadores con un contrato temporal -tradicionalmente denominado eventual-, que han pasado a ser causantes de 21.205 bajas en los registros de la Seguridad Social, frente a los 37.842 de marzo de 2022 (antes de que se vieran limitados) y los 27.449 del mismo mes de 2021. Es decir, en marzo de 2023 había un 22,27% de despidos en periodo de prueba de temporales menos que hace dos años y hasta un 43,96% menos que hace uno. Mientras la firma de estos contratos se había reducido en torno a un 42% en la perspectiva a un año y a dos, a pesar de que siguen representando más de la mitad de los acuerdos que se cierran cada mes, según los datos compartidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El inicio del 2023 está siendo positivo en términos de empleo, dado que a pesar de que enero engrosó las listas de las oficinas del SEPE como consecuencia del parón de Navidad, en marzo, el número de parados se redujo en más de 48.000, al tiempo que la destrucción de 11.000 empleos reflejada por la EPA es la menor anotada desde 2008. Y los datos de afiliaciones a la Seguridad Social reflejan este proceso, dado que como recalcó la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, el primer cuatrimestre ha sumado más de 400.000 nuevos empleos, de los que la mitad han surgido en abril, por el efecto de la Semana Santa.