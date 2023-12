La DGT no envía mensajes de WhatsApp para realizar trámites

"#DGT nunca va a crear un chat de Whatsapp para realizar trámites. #NoPiques si te llega un mensaje como este, aunque parezca real. Para #trámites, hay diferentes canales: #SedeElectrónica, app #miDGT, el teléfono 060 o de forma presencial en las Jefaturas Provinciales" (sic). Con este mensaje en su perfil oficial en X (red social anteriormente conocida como Twitter) la Dirección General de Tráfico (DGT) alerta de una suplantación de su identidad en la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.

Si has recibido un mensaje de WhatsApp supuestamente enviado por la DGT en el que te informan de que puedes gestionar tus trámites con el organismo, bórralo, porque se trata de una suplantación de identidad. Son habituales, en este sentido, las estafas relacionadas con la Dirección General de Tráfico. Desde INFOVERITAS ya informaron de una campaña de smishing con la que los ciberdelincuentes pretenden robar los datos personales y bancarios de las víctimas mediante SMS.

No se pueden gestionar trámites con la DGT por WhatsApp

El post en X de la DGT va acompañado por un vídeo de cinco segundos en el que se puede ver una captura de pantalla de uno de los supuestos mensajes de WhatsApp enviados por la entidad para que los usuarios realicen sus trámites. "Buenas tardes espero que todo esté bien. Por mi parte, todo es igual de bueno. Recibes este mensaje de la Dirección General de Tráfico respecto al trámite de tu permiso de conducir", este es uno de los tres mensajes que se han viralizado en los últimos días y que supuestamente envía la DGT.

Sin embargo, como ya advierte la propia institución, no se pueden realizar trámites mediante WhatsApp, se trata de una suplantación de identidad. De hecho, en el propio post de X la DGT señala algunos de los métodos para que los usuarios pueden llevar a cabo las gestiones relacionadas con este organismo, como la sede electrónica, la aplicación miDGT, presencialmente o en el teléfono 060.

En este sentido, en la página web de la Dirección General de Tráfico se informa de cómo realizar los trámites correspondientes al permiso de conducir (el ejemplo del supuesto mensaje de WhatsApp del organismo que señalaban en su publicación en X). Así, esta gestión, que se refiere a la consulta del estado de la renovación, el duplicado o la obtención del carnet en caso de que no haya llegado al domicilio, se puede llevar a cabo por internet sin necesidad de registrarse, por teléfono o de forma presencial, pero no a través de la aplicación miDGT.

¿Cómo evitar caer en estafas parecidas?

Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ya han alertado con anterioridad de suplantaciones de identidad que tienen como víctima a la DGT para intentar robar los datos personales y bancarios de los usuarios mediante SMS, en un ejercicio de ingeniería social conocido como smishing.

En este caso, INCIBE alertaba del envío de un mensaje de texto que alertaba de una supuesta multa y adjuntaba un enlace para pagarla. "Si has recibido un SMS con las características previamente mencionadas, pero no has accedido al enlace adjunto, bloquea el remitente del mensaje y elimínalo de tu bandeja", destacaban desde el instituto.

En caso de haber pinchado en el link, INCIBE ofrece consejos como realizar capturas de pantalla y guardar las pruebas del smishing y los enlaces; ponerse en contacto con el banco para informar de la estafa, en caso de haber introducido los datos bancarios; practicar el egosurfing (buscarse a uno mismo en internet) para comprobar si los datos personales están expuestos; informar a INCIBE para prevenir futuras posibles víctimas; o interponer una denuncia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con las pruebas recabadas.