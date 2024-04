Cuándo es el Día del Trabajador y en qué comunidades autónomas habrá puente

La Semana Santa ya ha quedado atrás, y los españoles esperan ahora ansiosos el puente de mayo. El día 1 de mayo se celebra en toda España el Día del Trabajador. De esta forma, el primer día del mes se convierte en una fecha no laborable, en la cual muchos trabajadores no deberán acudir a sus oficinas, y muchos niños no tendrán que ir al colegio. Sin embargo, esta festividad no se celebra de forma igual para todos.

Madrid es la única localidad que dará puente desde el primer miércoles de mayo. Coincidiendo el día 2 de mayo con el Día de la Comunidad de Madrid, la ciudad ha decidido enlazar la festividad con el jueves y el viernes día 3, que computará como no lectivo, en el que los estudiantes de la región disfrutarán así de un corto paréntesis de cinco días. Sin embargo, el viernes 3 es día laborable en los trabajos, por lo que las familias se enfrentarán a nuevas complicaciones en la conciliación laboral y deberán solicitar este día de vacaciones si tienen que ocuparse de los menores de edad.

¿Dónde será puente?

Algunas localidades del norte de España, como son Asturias, Cantabria y Navarra, han decidido compartir esta decisión y ofrecer a sus ciudadanos un periodo de fiesta más largo que al resto del país. De esta manera, han marcado los días 2 y 3 de mayo como días no lectivos, por lo que los estudiantes contarán con vacaciones dilatadas.

Aunque el resto de España solo tendrá el miércoles como día festivo, algunas Comunidades Autónomas tienen durante el mes de mayo otras fechas festivas. Dentro de estas encontramos el 17 de mayo en Galicia por el día de las letras gallegas, el 30 de mayo en Canarias por el Día de Canarias y el 31 de mayo en Castilla-La Mancha por el Día de Castilla-La Mancha.