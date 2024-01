Díaz convocará a los agentes sociales para reformar el paro tras el 'no' de Podemos 

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves que convocará a los agentes sociales para debatir con ellos la reforma del subsidio de desempleo después de que el Congreso rechazara este miércoles la convalidación del decreto ley por el voto en contra de Podemos.

A su llegada a la reunión informal de ministros de Empleo de la Unión Europea que comienza hoy en la ciudad de Namur, la Díaz ha indicado que, cuando el viernes concluyan los trabajos sobre la subida del salario mínimo interprofesional, se convocará "con carácter inmediato a los agentes sociales" para trabajar en la reforma del subsidio de desempleo.

Díaz ha asegurado que le consta que había "mejoras" que los sindicatos querían "con algunos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el tiempo parcial". "Ahora sí abrimos la mesa de diálogo social y esta reforma ya va a estar consensuada también con los agentes sociales", ha recalcado.

Críticas contra Podemos

Por otra parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, ha acusado a Podemos de haber "golpeado a los trabajadores de la mano de PP y Vox", al votar éstos en contra de la reforma del subsidio por desempleo, lo que contribuyó a tumbar la medida, que, no obstante, no hubiese entrado en vigor hasta el 1 de junio de 2024. "Ayer, la derecha, la extrema derecha y Podemos han recortado los derechos de los parados", lamenta Díaz este jueves en Namur (Bélgica), donde participa en una reunión informal de ministros de Empleo y Política Social de la UE.

La ministra ha reprochado que este miércoles en el Congreso se haya tumbado un decreto que ampliaba la protección del subsidio por desempleo a "mujeres transfronterizas". Se refiere a trabajadoras marroquíes que, a diario, acuden a Ceuta y Melilla a trabajar. En sus declaraciones ha explicado que el rechazo a la medida afectará también a otros colectivos como los trabajadores menores de 45 años sin cargas familiares que "hoy se quedan sin subsidio" o a los trabajadores de la agricultura eventuales.

"Esto lo han hecho PP, Vox y Podemos. Han votado 'no' a que hoy los parados que cobren un subsidio de 480 euros lo percibieran con un importe de 90 euros más al mes. Han votado 'no' al permiso de lactancia de hasta 28 días. Han votado 'no' a que los trabajadores que perciban un subsidio lo compatibilicen con una actividad laboral. Han dañado a nuestro país", ha incidido.

Al responder si considera que el voto en contra de los diputados de Podemos puede responder a una venganza personal contra su figura, Díaz ha respondido: "A mí sólo me afectan personalmente las cosas de la gente a la que quiero". No obstante, ha matizado que ella se debe a los trabajadores, que son lo que le "preocupa" y que este miércoles PP, Vox y Podemos "los ha golpeado, han recortado sus derechos y van a tener que rendir cuentas a la ciudadanía".