Díaz ve en la entrada de los sindicatos a los consejos la vía para atar sueldos en el Ibex

El tira y afloja entre el Gobierno y los empresarios continúa. Tras la petición de ayuda por parte de Pedro Sánchez en Davos, las tensiones con el Ministerio de Trabajo continúan. La aprobación sin la CEOE de la subida del 5% del SMI, ha venido seguida de la tensión sobre los salarios de los ejecutivos. Yolanda Díaz instó hace unos días a que se controlaran, lo que ha venido seguida de una acusación de "populismo" por parte del presidente del organismo.

Este viernes, en su reunión con la UGT, la ministra ha explicado que una solución para controlar los sueldos de los altos ejecutivos del Ibex es incorporar a los sindicatos a los consejos de administración. Alemania, por ejemplo, es uno de los países donde los sindicatos participan en los órganos de decisión, pero en España es una figura que no existe, ya que el consejo de administración se aprueba en junta de accionistas. Si existe participación sindical en el control de los planes de empleo en el caso de aquellas empresas que cuentan con estas figuras de protección para la jubilación de sus plantillas.

“Está bien que hablemos del salario mínimo, pero creo que hay que hablar de los salarios máximos. La proporción entre lo que cobra un directivo y un trabajador se ha disparado en las décadas del neoliberalismo en nuestro país y esto tiene que ver con el futuro del empleo, que es el de nuestra democracia", señaló, para añadir posteriormente que "en las empresas del IBEX 35 la remuneración media de los consejeros ejecutivos, no los presidentes, multiplica por 54 el salario medio de un trabajador de esa misma empresa. No hablo de los presidentes ejecutivos, sino de un ejecutivo. Si vamos a las presidencias no os digo ya lo que hay", apostilló.

No es la primera vez que Yolanda Díaz hace referencia a la posibilidad de incluir a los sindicatos en los consejos de administración y de hecho es un tema que en los últimos meses se ha ido repitiendo con una cierta regularidad para distintos temas. Por ejemplo, en diciembre, el propio secretario de la UGT, Pepe Álvarez, señaló que si participaran en los consejos, "no habría empresas que saldrían corriendo a otros países", en lo que parecía una alusión al cambio de sede de Ferrovial.

Cuando Suiza dijo 'no' a limitar el sueldo de los altos ejecutivos

La vicepresenta segunda ha mencionado en su discurso que la posible limitación de los salarios máximos de los máximos ejecutivos fue objeto de un referéndum. Díaz hacía mención a la votación que celebró Suiza en 2013, para establecer un tope salarial a las cúpulas de las compañías con el objetivo de que no ganaran en un mes más de lo que cobraba el trabajador menos pagado en todo un año. Lo que no ha mencionado Díaz es que la denominada iniciativa '1:12 para un Salario Justo' impulsada por la rama juvenil de los socialdemócratas suizos resultó derrotada en las urnas. En concreto, un 65% de los votantes dijeron que 'no' a la propuesta.

La votación generó un encendido debate en la sociedad suiza entre quienes adujeron que aprobar esta medida conllevaría recortes salariales para los altos ejecutivos y harían complicado el reclutamiento de talento. Entre los promotores, en plena salida de la Gran Recesión, les parecía escandaloso la desigualdad salarial dentro de compañías con millonarios beneficios.