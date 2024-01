Garamendi se abre a reducir la jornada laboral pero rechaza que se haga por ley

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha pronunciado este jueves sobre el anuncio del Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, de abrir una nueva mesa de dialogo el 25 de enero para negociar con los agentes sociales la reducción de la jornada laboral. Garamendi ha afirmado que "por supuesto" que están dispuestos a hablar de la jornada laboral, pero no "porque venga una señora a imponernos su criterio porque es su hito y medida estrella".

"Aquí lo que se está jugando es un partido porque hay elecciones pasado mañana en Galicia, al día siguiente en el País Vasco, al día siguiente en Cataluña, al día siguiente en Europa", ha señalado Garamendi, quien ha alertado: "Esto son las cosas de comer, y con las cosas de comer no se juega". Ha afirmado que si hay una ley que dictamine la reducción del tiempo no podrá decir que no es legal, pero sí es "un desprecio al diálogo social total", a pesar de que se usa tanto la palabra diálogo, y ha advertido de la posibilidad de que se paralicen las relaciones laborales en el país.

El presidente de la CEOE ha defendido que la patronal es parte importante, junto a los sindicatos, del diálogo permanente bipartito y que, aunque a veces es difícil, da sus frutos. En España hay abiertas 4.500 mesas de diálogo social bipartito, por empresas y sectores. Ha añadido que son mesas que llevan muchos años abiertas y generan paz social, y ha recordado que en mayo firmaron con los sindicatos el acuerdo nacional de convenios y desbloquearon la negociación colectiva, lo que ha ido "muy bien para España", pues evitó la inflación "de segunda ronda" y se dio una estabilidad de tres años.

Acusa al Ministerio de Trabajo de romper la estabilidad

Garamendi ha lamentado que el que Gobierno de España "rompa esa estabilidad" y se ha preguntado por qué no lo comunicó el Gobierno anteayer, cuando se aprobó el salario mínimo interprofesional, porque esto es "otra subida implícita" del SMI "claramente, sin consultar". "Lo que crea es una incertidumbre tan importante como que nosotros estamos avisando a las distintas organizaciones: cuidado con lo que se pacta, es que va a bloquear la negociación colectiva, la están bloqueando; es un tema muy preocupante", ha aseverado.

El presidente de CEOE ha explicado que en estos momentos en España, según datos de la EPA, la media de horas trabajadas a la semana es de 39,5 horas, pero las reales son 34,5, y se ha preguntado por qué no se habla del absentismo, que "se ha disparado en España". Garamendi ha señalado a quienes dicen que los empresarios son "unos rácanos" que él nunca dirá eso ni que los trabajadores "son unos zánganos", porque esas manifestaciones "son un error" y el éxito de España reside en sentarse en la mesa y llegar a acuerdos.

Garamendi responde a Sánchez

Garamendi, ha replicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha pedido en el Foro de Davos que los empresarios defiendan la democracia y no se dejen llevar por los postulados neoliberales, que no están "ni en el neoliberalismo, ni en el populismo". "Que se nos diga a los empresarios que tenemos que defender la democracia... La llevamos defendiendo siempre", ha aseverado en València Garamendi, quien ha recordado que la CEOE nació en 1977, porque su talante es "totalmente democrático", y que los empresarios figuran en la Constitución española de 1978.

Ha indicado que la CEOE no está "en política" y defiende la democracia, "no las tesis" del partido del presidente del Gobierno o las del otro partido, y ha destacado que él representa a gente que piensa "muy diferente", pues en esta organización hay miembros que votan a diferentes partidos. Garamendi ha recordado que el artículo 7 de la Constitución, referido al diálogo social, incluye a las asociaciones empresariales y a los sindicatos como agentes sociales, y ha aseverado que reivindican "la democracia y el Estado social y democrático de derecho".

Ha señalado que la CEOE está "al margen partidista", y actúa con tres directrices: con independencia, con sentido de Estado, pensando en lo que "es bueno" para el país, y con lealtad a las instituciones, porque es "fundamental respetar" las instituciones y el marco constitucional. Antonio Garamendi ha señalado finalmente que el presidente del Gobierno dirá lo que tenga que decir, pero los empresarios ni están en el neoliberalismo ni tampoco en el populismo, "que también es horriblemente malo para la economía", y apuestan por el Estado social y democrático de derecho.