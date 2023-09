Este es el dinero que gana Carlos Alcaraz como número 1 del ranking ATP en 2023

Tiene tan solo 20 años. Pero ya sabe lo que es tocar la gloria. Carlos Alcaraz está a dos victorias de levantar su tercer Grand Slam. Después de imponerse en tres sets a Zverev, el tenista logró un pase a la semifinal del US Open, donde tendrá que enfrentarse en la madrugada de este viernes al ruso Medvedev, para hacerse un hueco en la gran final. De salir campeón del abierto de Estados Unidos, el murciano podría revalidar su título, y hacerse con el premio más grande que se reparta en toda la historia del deporte individual. Esta cantidad se sumaría, entre otros, al dinero que obtuvo el pasado mes de julio, gracias a su triunfo en Wimbledon. De ahí que ahora la pregunta sea cuánto dinero ha ganado Alcaraz en 2023.

Los números avalan a un Carlos Alcaraz que se postula para tomar el relevo de Rafa Nadal, quien anunció en mayo que no disputaría más partidos este año, con el objetivo de poder competir a pleno rendimiento en 2024: será ese año cuando se retire de manera oficial con los Juegos Olímpicos de París. Mientras tanto, el murciano sigue dejando su huella en torneos tan importantes como el US Open, que es el que más premios distribuye. Esto no resulta extraño, pues tiene las entradas más caras de todo el circuito: las más baratas para ver la final de este domingo van desde los 613,12 euros hasta los 10.793,52 euros en la página oficial.

Sin embargo, a pesar de su elevado coste, es uno de los torneos que más interés suscita: las entradas están agotadas para asistir como público al US Open y la única manera de conseguirlas es a través de la reventa. Aunque lo cierto es que hay precios para todos los gustos, ya que es la pista en la que se juega la que determina el valor de los asientos -la Arthur Ashe es la más cara-, así como los tenistas que se enfrentan y la ronda que se disputa. Esas entradas varían entre los 30 y 1.000 euros.

Cuánto dinero ha ganado Carlos Alcaraz en 2023



Este año, Carlos Alcaraz puede sumar un título más a su palmarés: es el tenista que más dinero ha ganado en 2023 en premios deportivos, según los datos de la página oficial de la ATP, que no contabiliza patrocinios u otras fuentes de ingresos. Esto se debe a que el murciano logró el triunfo en Wimbledon el pasado mes de julio, por lo que recibió un premio de 2.736.730 euros. Además, se confirmó como número 1 del mundo en el ranking ATP. Este era el segundo Grand Slam que añadió a su carrera, puesto que el primero fue el US Open de 2022.

Desde que se hizo con su primer título ATP en julio de 2021, no ha dejado de cosechar éxitos. De hecho, ese mismo año, ganó en Miami su primer Masters 1.000. Ya en 2022, su victoria en el US Open le valió para ser el número 1 más joven de la historia del tenis masculino. Y ahí no acaba su lista de triunfos: en lo que va de 2023, ha levantado el trofeo en Argentina, Indian Wells, el Torneo Conde de Godó, el Mutua Madrid Open, Queen´s y Wimbledon.

Todo esto ha hecho que acumule ya unas ganancias de 7.814.414 dólares -6,96 millones de euros- en 2023, por lo que se ha convertido en el tenista que más dinero ha ingresado en premios deportivos. Desde su irrupción en la élite hace cerca de dos años, Alcaraz ha ganado 12 torneos oficiales, con unos ingresos por premios en individuales y dobles de cerca de 20 millones de dólares -19,5 millones de euros-, la mayoría en premios individuales.

¿Cuánto gana Carlos Alcaraz si pasa a la final del US Open 2023?



Aunque aún ha de disputar la semifinal del US Open 2023 contra Medvedev, si mantiene la buena racha que le ha aupado hasta lo más alto, Carlos Alcaraz irrumpirá en la final del abierto de Estados Unidos. En ella podría volver a enfrentarse a Djokovic, si este pasa por encima del estadounidense Ben Shelton. Y, ya puestos a imaginar, si el murciano se convierte en el gran vencedor del último ‘major’ de la temporada se llevará 2.756.520 euros, el máximo premio repartido en toda la historia del tenis. No obstante, si se diera el caso, solo por llegar a la final recibirá 1.378.260 euros.

El US Open es el torneo que más premios distribuye: este año, repartirá 65 millones de dólares, un 8% más con respecto al año anterior. Por estar en la semifinal, Alcaraz ya se garantiza una recompensa de 775.000 euros. De ahí que haya batido todos los récords económicos del tenis, justo cuando se cumple el 50 aniversario desde que igualase los premios del cuadro femenino y masculino. Incluso en la primera ronda del cuadro el bote es de 74.885 euros, y de 123.000 para la segunda. Por jugar octavos, los tenistas perciben 306.369 euros y los cuartofinalistas 455.000 euros.

Tal es así, que el US Open deja atrás a otros Grand Slams de renombre, como el abierto de Australia, Wimbledon y Roland Garros, al ser el que más dinero aporta a los tenistas: Wimbledon premia con 52,2 millones, Roland Garros con 49,6 millones de euros y el abierto de Australia con 46,7 millones de euros.