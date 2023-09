US Open 2023: este es el dinero que gana Carlos Alcaraz por jugar la semifinal

Este es el dinero que gana Carlos Alcaraz por jugar la semifinal del US Open 2023

Está a un paso de seguir haciendo historia. Tras imponerse en tres sets a Zverev, Carlos Alcaraz ha logrado colarse en la semifinal del US Open, que se disputa este viernes. El murciano tendrá que medirse ante el ruso Medvedev y buscará el pase a la gran final del abierto de Estados Unidos. Tiene una nueva oportunidad para revalidar su título, conseguir el tercer Grand Slam de su corta, pero fructífera carrera, y hacerse con el premio más grande que se reparta en toda la historia del deporte individual. Por ello, la pregunta ahora es cuánto gana Alcaraz por jugar la semifinal del US Open.

El presente y el futuro del tenis español está asegurado gracias al de El Palmar, que se postula para tomar el relevo de Rafa Nadal, quien acumula un total de 22 Grand Slams. Sea como fuere, Carlos Alcaraz se ha convertido en uno de los protagonistas indiscutibles del torneo que más premios distribuye. Lo que no es de extrañar si se tiene en cuenta que el US Open tiene las entradas más caras de todos los grandes torneos del circuito tenístico: las más baratas para ver la final del próximo domingo varían entre los 613,12 euros y los 10.793,52 euros en la página oficial.

Pero lo cierto es que su elevado precio no parece ser un impedimento para su público, ya que las entradas para poder asistir al US Open están agotadas y la única forma de obtenerlas es a través de la reventa. Como es habitual, la pista en la que se juega determina el precio de los asientos, siendo la Arthur Ashe la más cara. También influye los tenistas que se enfrentan y la ronda que se disputa. El precio de esas entradas oscilaba entre los 30 y 1.000 euros.

¿Cuánto gana Carlos Alcaraz en la semifinal del US Open 2023?



El US Open no solo es uno de los torneos con mejor reputación, sino que es el que más premios distribuye. Tal es así que, este año, repartirá 65 millones de dólares, lo que supone un aumento del 8% con respecto al año anterior. Esto significa que si Carlos Alcaraz se convierte en el gran vencedor del último ‘major’ de la temporada se asegurará el número 1 del mundo y se llevará 2.756.520 euros, el máximo premio repartido en toda la historia del tenis. No obstante, si se diera el caso, solo por llegar a la final recibirá 1.378.260 euros.

Aunque, antes de jugar el último partido de la competición, el murciano tiene que vencer a Medvedev, por estar en la semifinal ya se garantiza una recompensa de 775.000 euros. Y es que el abierto de Estados Unidos ha batido todos los récord económicos del tenis, en un año en el que se cumple el 50 aniversario desde que igualase los premios del cuadro femenino y masculino. De hecho, incluso en la primera ronda del cuadro el bote es de 74.885 euros, y de 123.000 euros para la segunda. Por jugar octavos, los tenistas obtienen 306.369 euros y los cuartofinalistas 455.000 euros.

El US Open supera a otros Grand Slams de renombre, como el abierto de Australia, Wimbledon y Roland Garros, al ser el que más dinero aporta a los tenistas: Wimbledon reparte 52.238.655 euros, Roland Garros distribuye 49,6 millones de euros, y el abierto de Australia otorga 46,7 millones.

¿Cuánto dinero gana Carlos Alcaraz como tenista de la ATP?



Fue en julio de 2021 cuando Carlos Alcaraz consiguió su primer título ATP. Desde entonces, no ha dejado de hacer historia y romper récords, por lo que todo apunta a que va camino de ser uno de los iconos del tenis mundial. De hecho, ese año, demostró en Miami que no está de paso, después de ganar su primer Masters 1.000.

Poco después, en el US Open, se convirtió en el número uno más joven de la historia del tenis masculino, al alzarse como campeón del Grand Slam. Pero esto no es todo: en 2023, se hizo con la victoria en Argentina, Indian Wells, el Torneo Conde de Godó, el Mutua Madrid Open, Queen´s y Wimbledon.

Todo ello ha servido para que la carrera de Alcaraz ya acumule unas ganancias de 20.366.707 millones de dólares, tal y como se indica en la página oficial de la ATP, que contabiliza tanto los premios individuales como de dobles.