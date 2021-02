¿Qué bienes se pueden dar en una donación en vida? Límite y requisitos

Las donaciones en vida incluyen numerosas situaciones que reúnen las mismas características, independientemente de las circunstancias particulares: se trata de la entrega de un bien que debe ser aceptado por el receptor sin pago ni contraprestaciones. En algunos casos se consideran adelantos de la herencia.

La mayoría de las posesiones se prestan para ser donadas, pero necesitan cumplir unas pocas condiciones para que la donación se entienda como tal. En primer lugar, todos los bienes que posee el donante son susceptibles de ser donados, pero existe un límite. Es necesario que reserve bienes y dinero suficiente para vivir en un estado correspondiente a sus circunstancias. Es decir, no puede donar absolutamente todo lo que tiene.

No todo el mundo puede donar. Hay algunas personas cuyas responsabilidades no se consideran en la materia de donaciones, como lo son los individuos con incapacidades que afecten a su discernimiento, menores de edad y las personas involucradas en concursos de acreedores.

El listado de bienes posibles en una donación

En cuanto a lo que se puede donar, los bienes se dividen en dos grandes grupos: los inmuebles, como tierras, viviendas y locales, que necesitan certificarse mediante escritura pública, y los muebles, cuyos exponentes más comunes suelen ser dinero, vehículos y joyas en ciertos casos. Este último grupo puede donarse por escrito, teniendo que constar la aceptación, o verbalmente, que requiere la entrega inmediata. Solo se pueden donar los bienes poseídos, por lo que no se consideran los bienes futuros.

Las donaciones también tienen que atenerse a la herencia que corresponde a los herederos forzosos de una herencia. Si afecta a la parte legítima de sus derechos como herederos, la donación en vida se anulará. Incluso si se especifica que la donación a un heredero no es colacionable, es decir, que no afecta a su parte de la herencia, el derecho de los herederos forzosos tiene prioridad. Por ello, podría anularse el estado de no colacionable de dicha donación.