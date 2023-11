Economía revisa en un mes la gratuidad del cambio de fijo a variable en la hipoteca

El Ministerio de Economía, bajo la dirección de Nadia Calviño, tendrá hasta finales de diciembre para decidir si prorroga el cambio de hipoteca de tipo variable a fijo sin coste, una de las medidas adoptadas en el Real Decreto-Ley 19/2022, por el cual se establecía un Código de Buenas Prácticas destinado a ayudar a los hipotecados con problemas por el alza del euríbor, el índice de referencia de la mayoría de los préstamos a tipo variable en España.

La subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) trajo consigo la subida abrupta del euríbor. El indicador ha pasado de cotizar en mínimos, en enero de 2022 en torno al -0,4%, a superar la barrera del 4%, pese al parón en las alzas adoptado en la última reunión del organismo que preside Christine Lagarde (actualmente la media de noviembre se sitúa en el 4,02%).

Esta subida amenazaba a estos hipotecados con un encarecimiento de las cuotas, por lo que el Real-Decreto facilitaba, como carácter extraordinario y para este año 2023, el paso de hipoteca de tipo variable a tipo fijo o mixto sin coste. En ese sentido, con esta norma se suprimían las comisiones por subrogación de todos los hipotecados que quisieran cambiar su préstamo, aunque estos las hubieran acordado en el momento de firmar su contrato con el banco, ya que todas las entidades financieras estaban obligadas a su estricto cumplimiento.

De momento, el Ministerio de Economía tiene pensado en reunirse con las patronales bancarias a lo largo del mes de diciembre, aunque no hay fecha concreta. Sobre la mesa estará como principal punto la ampliación de los umbrales para acogerse al plan de rescate de hipotecados vulnerables, desde los 30.000 actuales hasta los 38.000 euros, como ya señaló el presidente del Gobierno durante el debate de investidura en el Congreso.

Sin embargo, fuentes del ministerio creen que, aunque el tema de los umbrales es el que centrará una especial atención, no descartan que se traten los otros puntos recogidos en el Real Decreto de Buenas Prácticas que expira el próximo de 31 de diciembre las 23:59 horas. Además del paso de hipotecas a tipo fijo desde variable sin coste, también se aprobó la eliminación de las comisiones por amortización anticipada de los préstamos, también durante un año. De llevarse a cabo, el Gobierno aprobaría otro Real Decreto que recogiera la prórroga.

Desde el sector creen que estos puntos no están ahora mismo sobre la mesa, aunque no descartan que se adopte y califican la medida de cosmética ya que, al igual que las otras medidas, no ha tenido tanta acogida como se podía esperar. Desde otra entidad explican que se trata de una cuestión política, pero cuya efectividad no ha sido tal. Además, recuerdan que antes de la entrada en vigor de este paraguas de rescate los bancos ya han ofrecido a los clientes con problemas alternativas para afrontar sus préstamos.

Cuánto cuesta cambiar de hipoteca

¿Cuánto se pueden ahorrar los hipotecados en esta situación? Según cálculos realizados por iAhorro, esta misma operación, partir del 1 de enero de 2024, podría costar entre 2.500 y 5.000 euros para hipotecas medias de entre 150.000 y 300.000 euros, respectivamente. “Normalmente las comisiones por subrogación que suelen tener los bancos se sitúan en el 2% del capital pendiente si se subroga la hipoteca durante los diez primeros años de vigencia y, a partir de ahí, se reducen al 1,5%", explica el director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro, Simone Colombelli

“Con esta norma la subrogación sale prácticamente gratis; los hipotecados solo tienen que pagar la tasación de la vivienda, entre 300 y los 400 euros en función de sus dimensiones y la tasadora que la realice”, explica el experto.

Así, si se tiene en cuenta una comisión del 2% sobre el capital restante del préstamo durante los primeros 10 años y del 1,5% a partir de ese momento, para una hipoteca variable contratada en octubre de 2017, hace seis años, cuando el euríbor llevaba ya más de un año en negativo (se situaba concretamente en el -0,180%), todavía tendrá un capital pendiente de aproximadamente 123.000 euros. Por este motivo, en caso de que quiera cambiar esta hipoteca por una fija a partir de enero de 2024, el coste sería de 2.460 euros además de la tasación, mientras que ahora solamente pagaría la tasación.

En caso de que la hipoteca fuera de un importe superior, por ejemplo, de 300.000 euros, que es la media en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, con las mismas condiciones mencionadas anteriormente vemos que al hipotecado ahora mismo le quedarían por abonar al banco unos 247.000 euros, con la misma comisión y con la tasación el cambio sería de 4.940 euros.