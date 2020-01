El Gobierno anuncia una subida del SMI del 5,5%, hasta los 950 euros mensuales

El Gobierno va a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 5,5%, hasta 950 euros. Es el suculento titular que deja la primera toma de contacto de los representantes de la patronal y los sindicatos con la nueva ministra de Trabajo de Unidas Podemos, Yolanda Díaz. La cifra es fruto del acuerdo alcanzado con los máximos representantes de la patronal, Antonio Garamendi por CEOE y Gerardo Cuerva por Cepyme, y los sindicatos, Unai Sordo por CCOO y Pepe Álvarez por UGT.

La noticia la había adelantado esta mañana el vicepresidente segundo del Gobierno de coalición, Pablo Iglesias, al anunciar que "muy pronto" los trabajadores iban a recibir una "buena noticia". Y la había matizado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, Carmen Calvo, al descartar que el SMI pudiera subir de golpe desde los 900 euros actuales a 1.000 euros mensuales.

Mira también CEOE pedirá una reunión de urgencia con Díaz para salvar lo negociado con Valerio

El acuerdo que se ha cerrado hoy y se acaba de hacer público se ha fraguado en muchas horas de reuniones, tal y como ha revelado la ministra, que ha dado todo el protagonismo a los agentes sociales. Díaz ha asegurado que "este Ministerio va a hacer grande el diálogo social", que "hoy es un día grande para la democracia y para el conjunto de trabajadores y trabajadoras de este país".

La cifra de 950 euros ha sido fruto de la cesión de todas las partes. De su lado, la patronal ha tenido que abandonar el 'no es no' a una nueva subida del salario mínimo y ha acabado aceptando 'el mal menor'. En declaraciones al término de la reunión Garamendi ha reconocido que "nos hubiera gustado que fuera algo menos" porque la subida de 2019 ya tuvo un "impacto importante" en el empleo, pero también ha admitido que "nos preocupaban mucho más los 1.000 euros". En esta línea, Cuerva ha asegurado que la subida del SMI "no es buena para la pyme", pero es mejor esta subida finalmente más moderada.

La patronal ha dado su visto bueno pero no sin condiciones. Garamendi ha rechazado la senda de ascenso hasta el 60% del salario medio que han acordado los socios del Gobierno de coalición para el final de la legislatura y que defienden también los sindicatos. El presidente de CEOE ha matizado que este pacto es válido solo para este año. Además, ha exigido al Gobierno que de manera urgente cambie la ley de no indexación de salarios públicos y que se siente a hablar con las patronales del campo, sector especialmente perjudicado por el aumento de los costes laborales, según ha denunciado.

Los sindicatos, a por el 60% del sueldo medio

Por su parte, Pepe Álvarez ha valorado el acuerdo como "positivo" tanto por la cuantía como por la senda que se inicia en relación al diálogo social tripartito. El líder de UGT también ha valorado que los 950 euros no son impedimento para el cumplimiento del AENC, que fija que "el día 1 de enero del año 2021 todos los convenios colectivos deberían tener un salario mínimo de 1.000 euros". "No hay ninguna excusa", ha dicho. Y ha añadido que en 2023 debe alcanzarse la meta de ese 60% del salario medio, sin aportar una cifra concreta.

Sordo, por su parte, ha puesto como ejemplo de "pedagogía" a los agentes sociales frente a la "polarización política" y ha considerado el acuerdo "coherente", insistiendo en la recomendación de la Carta Social Europea. Ha coincidido con Álvarez en que este SMI es compatible con alcanzar un salario mínimo en convenio de 14.000 euros anuales a finales de este año, tal y como firmaron con la CEOE en el AENC.

Sordo no ha querido dejar pasar la oportunidad de negar que la fuerte subida del SMI del 22,3% en 2019, hasta los 900 euros, haya destruido empleo. "No hay ninguna evidencia empírica", ha dicho. Al tiempo que ha insistido en la necesidad de seguir mejorando los salarios y abordar con el Ministerio de Trabajo "multitud de materias" en el ámbito laboral.