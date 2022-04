El PP debate su abstención al decreto de Sánchez aunque no acepte su plan fiscal.

Seis días. Ese es el tiempo que tiene el Gobierno para conseguir los apoyos necesarios para aprobar su gran decreto económico con el que hacer frente a la frágil situación económica del país. Unos votos que Sánchez, de momento, no tiene asegurados en el Congreso. Ese mismo número de días son los que tiene el principal partido de la oposición -el PP- para decidir si apoya las medidas. Las posturas entre ambos partidos se encuentran hoy muy alejadas, más aún, cuando en su última reunión Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo salieron con posiciones alejadas. No obstante, el escenario actual en el nuevo PP es el de qué hacer el próximo jueves: votar 'no' o abstenerse.

La discusión interna existe. El decreto contiene medidas que el PP ve con buenos ojos. Otras que no. Pero al ser una norma, al estilo ómnibus, tan amplia el Gobierno se lo pone difícil al principal partido de la oposición. En el PP prefieren oficialmente no comentar su posición y confían en que el plan fiscal que van a entregar este viernes a Moncloa encauce algún acuerdo, aunque sea mínimo.

En la séptima planta de Génova 13 ya han comenzado a estudiar la votación del próximo jueves en caso de que -como todo apunta- no salga adelante un pacto económico. Cada vez hay más partidarios de esto último porque instalaría en la opinión pública un distanciamiento con respecto a Vox, partido que con toda seguridad se posicionará en contra de la convalidación.

De esta forma, el perfil moderado del que hace gala Feijóo se podría ver de nuevo relanzado tras esta última semana; donde el PP ha oficializado la entrada de la formación de Santiago Abascal en la coalición de Castilla y León, lo que ha desvirtuado el giro de los populares hacia el centro. Pero todavía no hay nada decidido; y el 'no' también es una opción que está sobre la mesa. De hecho, no rechazar el plan podría suscitar preguntas acerca de si el plan fiscal de Feijóo -que ha defendido de forma fehaciente- no ha sido más que un proyecto improvisado.

El 7 de abril tuvo lugar la primera cita en La Moncloa entre Feijóo, con su nuevo rol de líder de la oposición, y el presidente Sánchez. Una reunión "muy cordial", pero que no tuvo ningún avance significativo en materia económica. Así, el nuevo jefe de la oposición -que apenas había tenido tiempo para acomodarse en su nuevo puesto- sorprendió al presidente con una propuesta económica novedosa, que Sánchez aseguró que la estudiaría: destinar el 7% de los fondos europeos (4.900 millones) a deducciones fiscales en el IRPF. Un plan que completó semanas después. En concreto hace dos días, cuando presentó en la sede del PP un proyecto con el que llevar a cabo una rebaja fiscal de hasta 10.000 millones de euros por medio de ayudas y reducciones en el IRPF, el IVA y en el Impuesto de Sociedades.

Este viernes es el día fijado por Génova para entregarle al presidente Sánchez el plan fiscal con el que activar la economía española. Una propuesta que desde las filas populares se define como un proyecto, no solo suyo, sino de todo España. Para ello, ponen a disposición del presidente a sus 89 diputados y 100 senadores para hacer realidad un plan que ha sido diseñado por exministros, exsecretarios de Estado y fiscalistas. Una oferta que desde el Ejecutivo dicen que estudiarán, aunque -como recuerda con una sonrisa socarrona su portavoz- llega tarde, ya que su respuesta al decreto económico de Sánchez (que se debatirá en el Congreso el próximo jueves) se esperaba hace tres semanas.

El PP debate su abstención al decreto de Sánchez aunque no acepte su plan fiscal. Xunta de Galicia

La propuesta de reducir los impuestos que ofrece Feijóo llega en medio de un clima enfrentado entre el Fondo Monetario Internacional -que muestra su rechazo a una bajada de impuestos en la situación actual- y los técnicos de Hacienda, que apoyan el plan del líder gallego de ajustar los tipos del IRPF. Una apuesta que supondría una rebaja, según los cálculos del equipo económico del jefe de la oposición, de hasta 15.000 millones de euros. Esta cantidad es la suma de las medidas anunciadas el miércoles de reducción de tributos y el paquete fiscal, propuesto hace unas semanas en La Moncloa, de usar el 7% para los fondos europeos para deducciones en el IRPF.

Las cuatro líneas básicas del plan del líder gallego se dividen en la racionalización del gasto burocrático del gobierno, el rediseño de los fondos europeos, reformas estructurales para incentivar la actividad económica y la bajada selectiva y temporal de los impuestos. Una combinación con la que cree que es posible conceder ayudas y reducir y deducir impuestos a la ciudadanía. Una actuación que se puede materializar, según asegura, debido a la alta inflación (que ha permitido una mayor recaudación) y a la bajada del gasto que considera superfluo (el Instituto de Estudios Económico -que pertenece a la CEOE- calcula 60.000 millones de gasto público ineficiente).