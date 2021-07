El empleo sale indemne de la quinta ola (de momento) y vuelve al nivel precovid

El mercado laboral parece ajeno (al menos, por el momento) al quinto pico pandémico. Los datos adelantados de la Seguridad Social muestran un notable dinamismo de la afiliación en lo que va de mes y proyectan un incremento estimado de unos 150.000 cotizantes en julio. El propio ministro José Luis Escrivá aseguraba este lunes que, por ahora, no se aprecian efectos significativos de la nueva ola de contagios sobre el empleo y que, más bien al contrario, se ha recuperado el nivel previo a la crisis de la Covid, al tiempo que se están acelerando las reactivaciones de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Es importante recordar de dónde venimos. Entre los meses de marzo y mayo de 2020 la Seguridad Social perdió un millón de cotizantes de un plumazo. A partir de ese momento, entre junio y octubre de ese año, se recuperaron 600.000 puestos de trabajo. Después vinieron seis meses de altibajos y ahora, entre mayo y julio de 2021, se van a sumar en total otros 400.000 afiliados, de acuerdo con las proyecciones de Escrivá. De este modo, la afiliación en términos desestacionalizados (el dato preferido por el ministro por reflejar mejor la realidad del mercado) va a superar los 19,4 millones, un nivel prácticamente idéntico al que había antes de la irrupción del virus.

Este dinamismo del empleo está resultando compatible además con una aceleración de la salida de trabajadores en ERTE. Actualmente quedan en esta situación algo más de 360.000 personas, el 10% de las que llegaron a estar suspendidas en el pico de la pandemia, 86.000 menos que al inicio del mes y 181.000 menos que a 1 de junio. Sin embargo, no hay que perder de vista que, entre ellos, algo más de 120.000 trabajadores permanecen afectados por los ERTE 'viejos' (los previos al real decreto 30/2020, que no tienen exoneraciones) y su ritmo de reactivación se está atascando con el paso de los meses, lo que deja a este colectivo en una situación de especial vulnerabilidad ante eventuales necesidades de reestructuración empresarial.

En cualquier caso, entre los que han salido de los ERTE y el crecimiento acumulado de la afiliación, desde el pico de la tercera ola, a principios de febrero, se han activado más de 1,4 millones de trabajadores, lo que nos sitúa en niveles de empleo muy similares a los que había antes de la pandemia (siempre en términos ajustados de estacionalidad). En este sentido, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, coincidía este lunes en destacar la buena evolución del mercado laboral e indicaba precisamente que la afiliación del mes de julio superará los niveles registrados en el verano de 2019, antes de la crisis Covid.

Calviño, no obstante, se mostraba algo menos optimista que Escrivá respecto al eventual impacto de la quinta ola de la pandemia sobre el mercado laboral y sobre la actividad en general y admitía que el incremento de los contagios y la adopción de nuevas restricciones añaden "incertidumbre" a la evolución económica, si bien confiaba en el buen ritmo del proceso de vacunación y en el cumplimiento del objetivo del 70% de la población vacunada antes de que acabe el verano. Entre tanto, el titular de Seguridad Social afirmaba que "no hay comportamiento que haga pensar que el dinamismo que se inició a principios de mes se haya truncado" y que "no hay señales de que se haya producido una vuelta atrás en términos agregados".

Con todo, no hay que olvidar que todavía hay en España más de 3,6 millones de parados inscritos en las listas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Se trata del dato de cierre de junio, puesto que el Ministerio de Trabajo, de quien depende esta estadística, no se ha sumado a la iniciativa de Escrivá de ofrecer ese balance quincenal intermedio. En cualquier caso, todo parece indicar que el brío de la afiliación vendrá acompañado de una nueva reducción de las cifras de desempleo tras dos meses de descensos récord (mayo y junio). Los datos se conocerán el próximo 3 de agosto, como es habitual, en el segundo día hábil del mes, cuando también se dará a conocer la afiliación final de julio tras incorporar los datos de la segunda quincena.

El optimismo en el mercado laboral coincide con el pistoletazo de salida para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que arrancarán con el visto bueno al techo de gasto en el Consejo de Ministros del próximo martes. Se espera que el Gobierno acompañe este movimiento de un nuevo cuadro macroeconómico revisado, que mejore las previsiones de PIB, paro y déficit. La Autoridad Fiscal, por ejemplo, ya se ha adelantado en sus últimas proyecciones, en las que mantiene intacta la previsión de alza del PIB para este año (6,6%), pero mejora la tasa de paro prevista del 16,1% al 15,8%. Asimismo, empeora una décima el déficit, hasta el 7,9%, aún por debajo del 8,4% estimado por el Gobierno, por lo que habría margen de mejora.

Con todo, a pesar del empujón que muestran los datos de afiliación a la Seguridad Social en tiempo real, la clave va a estar en lo que suceda durante las próximas seis semanas, que es donde se concentra la temporada alta del turismo. El sector teme el impacto de la variante Delta del coronavirus y la imposición de nuevas restricciones ante el aumento de contagios, que se están extendiendo con rapidez a lo largo y ancho del mapa. La nueva cepa amenaza los esfuerzos hacia una reapertura económica total y nubla las prometedoras perspectivas de recuperación, que de frustrarse impactaría de lleno sobre el mercado laboral a partir del mes de agosto.