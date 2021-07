Los epidemiólogos avisan de la variante Delta: "Solo tenemos al 40% inmune"

Primero llegó a nuestro país la variante de la Covid procedente de Wuhan. Meses después, se instalaría la británica -que era aún más contagiosa-, y hoy es la variante Delta -todavía más contagiosa que esta última y procedente de la India- la más predominante en el país. Sin embargo, pese a que ante las otras variantes -mucho menos contagiosas-, se generó una alarma en todo el país, la actual apenas suscita miedo y sí mucha indiferencia, sobre todo, entre los más jóvenes. En parte, se ha debido a la vacunación de la población más frágil frente a la Covid, que ha evitado que "estemos hablando hoy de cientos de muertos diarios".

La 'Operación Salida', el fin de la mascarilla al aire libre, la llegada del ocio nocturno, el término de las limitaciones horarias y de otras restricciones y una relajación de la sociedad ante el virus puede provocar "un caldo de cultivo" ideal para la reactivación de la Covid en España. Además, ésta podría reaparecer creando nuevas variantes que amenacen la inmunidad de grupo y disparen de nuevo la incidencia acumulada. Así, el epidemiólogo y exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Daniel López Acuña, asegura que en España "ya se está en una quinta ola".

La incidencia acumulada, entre el rango de edad de entre los 20 a 29 años, ha pasado de los 93,8 casos por cada 100.000 habitantes en la semana del 1 al 7 de junio a los 145,1 casos en la semana del 15 al 21 de junio. Una de las conclusiones que se puede sacar es que las personas que pertenecen a esta horquilla de edad son los que más están disfrutando de las nuevas medidas de relajación frente a la Covid. Así, si lo comparamos con el otro grupo de edad que todavía no ha recibido la vacuna (los de entre 30 a 39 años), su incidencia, aunque sube, es mucho menor. Además, son los territorios más expuestos al turismo los que han presentado una mayor incidencia: Cantabria (con 98,6 casos por cada 100.000 habitantes), Cataluña (con 90 casos) o Andalucía (con casi 70 casos).

"El problema se está focalizando en el ocio nocturno y, también, en el ocio en general", dice el epidemiólogo Álvaro Goñi, que muestra "preocupación" y que prosigue, "se han activado los brotes por las fiestas de la gente joven que demuestran haber perdido sensibilidad con respecto al virus". Un relato que coincide con la del exjefe del Servicio de Epidemiologia de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, Joan Caylà, que afirma, "la nueva ola ya la tenemos encima, los datos del ministerio están creciendo desde hace varios días". El epidemiólogo muestra también inquietud por esta variante, "la cobertura de inmunidad es del 40% con pauta completa y con una variante como la de la India es necesario, por lo menos, estar en el 80%. Tenemos más de un 40% de la población muy susceptible con esta variante, la pandemia continúa con nosotros".

Goñi asegura que "en estos momentos estamos subiendo la incidencia en España de forma uniforme" y que si esta semana los números continúan así "podríamos hablar de una quinta ola". Una ola que el epidemiólogo reconoce que "no saturaría hospitales", pero sí la "atención primaria", aunque advierte de que los jóvenes no son inmunes a las UCI y pone como ejemplo a uno de los estudiante de 18 años que protagonizaron el 'macrobrote' de Mallorca.

Además, el epidemiólogo avisa de que los contagios generan nuevas cepas que pueden atacar a la inmunidad de grupo generada gracias a las vacunas. Así, muchas ciudadanos de Reino Unido que solo recibieron una única vacuna de AstraZeneca han acabado contagiándose con la nueva variante Delta. Y, afirma que esto podría trasladarse a España con aquellas personas de mayor edad que llevan ya seis meses o más desde que recibieron la vacuna y cuya efectividad se ha ido perdiendo. Caylà comparte esta reflexión y asegura que "al virus no hay que darle opciones" y que para ello es necesario ser "más estricto con los contactos" y asimilar la importancia de "los aislamientos y las cuarentenas".

Finalmente, los expertos se han pronunciado sobre qué medidas serían necesarias para evitar que esta ola sea peligrosa. Así, el epidemiólogo Acuña aboga por "cerrar el ocio nocturno", como ha ocurrido recientemente en Cantabria. En cambio, Goñi asegura que tanto el Gobierno central como los autonómicos "tendrán que hacer algo", así como "nuevas restricciones" o "mayores controles" porque "la gente va un punto más allá cuando hay medidas de relajación" y pide al Gobierno que "ejerza" el control. Mientras que Caylà afirma que es necesario aumentar la "cobertura" de vacunación, pedir PCR o vacunación completa a las personas procedentes del exterior -como se hace desde hace pocos días con los procedentes de Reino Unido- y volver a introducir las mascarillas en el exterior porque "la situación epidemiológica ha cambiado".

Los hoteles, dañados pese a las medidas

Pese a las medidas del Gobierno de favorecer el turismo con una relajación en las medidas anticovid, este riesgo no se está materializando en una mejora de la situación económica del sector hotelero. Así, la directora del hotel Sardinero de Cantabria asegura que la previsión que esperan desde el hotel es "la misma que la del año 2020" y que las medidas del Gobierno "no han afectado ni para bien ni para mal". Algo parecido ocurre en un hotel de la costa almeriense que sostienen que "no hay un mismo volumen que en 2019, todavía la gente está muy prudente".

En un hotel situado en el centro de Benidorm aseguran que "para nosotros el nivel de ocupación es el mismo que el del año 2020". En cambio, en el Gran Hotel Rey Don Jaime de Castelldefels dicen que llevan abiertos pocos días, pero reconocen "que va a costar llenar este verano el número de habitaciones" y que están ahora mismo "en una cuarta o quinta parte" con respecto al verano de 2019. Por último, en el hotel Villa Emilia de Barcelona, son mucho más tajantes con su situación, "es la peor ocupación que hemos tenido en años".