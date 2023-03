¿Es legal que me cobren una comisión por la cuenta con la que pago el préstamo?

Hay un buen número de gastos asociados a los créditos al consumo que son de sobra conocidos por el gran público. Por ejemplo, el tipo de interés aplicado o las comisiones de apertura, estudio o amortización anticipada. Algunas costas, sin embargo, son menos habituales y pueden sorprender a los clientes que piden por primera vez un préstamo a un banco o a otra entidad financiera.

Uno de estos gastos más desconocidos es la comisión de mantenimiento de la cuenta que se usa para pagar las cuotas del préstamo, que suele aplicarse trimestralmente y cuyo precio puede llegar a superar los 200 euros anuales. Según el comparador financiero HelpMyCash.com, cobrar este cargo es absolutamente legal, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos impuestos por el Banco de España a las entidades financieras de nuestro país.

Si la cuenta solo se usa para pagar el préstamo

Pongamos, por ejemplo, que la cuenta se usa exclusivamente para pagar los gastos asociados al préstamo: las cuotas mensuales, las posibles comisiones de apertura, estudio o amortización anticipada, las primas del seguro de vida o de protección de pagos vinculado al crédito… En tal caso, el Banco de España permite cobrar comisiones de mantenimiento por la cuenta si su existencia y su precio aparecen en el contrato del préstamo y en la información precontractual que se aportó al cliente antes de la firma.

Es importante destacar, en este caso, que el banco no puede cambiar el precio de la comisión de mantenimiento de la cuenta asociada al préstamo. Es decir, que tiene prohibido cobrar más por este concepto, a no ser que entidad y cliente pacten una modificación del contrato que incremente el coste del cargo.

Según HelpMyCash, esta normativa del Banco de España es válida para los créditos contratados antes del mes de abril del año 2012. En caso de que el préstamo se firmara antes, la entidad no puede cobrar comisión alguna por la cuenta usada para pagar las cuotas y otros gastos asociados a la financiación.

Si la cuenta también se usa para otras operaciones

En muchas ocasiones, sin embargo, la cuenta usada para pagar el préstamo se emplea también para llevar a cabo otras operaciones. Por ejemplo, para domiciliar el cobro de la nómina, para pagar recibos, para abonar impuestos…

En este caso, según el Banco de España, la normativa referida anteriormente no se aplica, por lo que la entidad puede cobrar la comisión que le parezca oportuna por el mantenimiento de la cuenta, siempre que el cargo se especifique en el contrato de dicha cuenta.

Además, el banco puede modificar el precio de la comisión de mantenimiento siempre que lo desee, así como los requisitos que haya que cumplir para no tener que pagarla (es habitual que esta comisión sea gratuita si el cliente domicilia sus ingresos y recibos). Ahora bien, en caso de que la entidad quiera encarecer esta comisión, tiene que notificárselo al titular de la cuenta con al menos dos meses de antelación.

Cómo evitar esta comisión

Queda claro, pues, que sí está permitido que un banco cobre comisiones por el mantenimiento de la cuenta asociada al préstamo. Por ello, si no se quiere pagar nada por este concepto, desde HelpMyCash recomiendan pedir financiación a una entidad que no aplique cargos de este tipo o que, directamente, permita abonar las cuotas del crédito desde la cuenta de otra financiera que no incluya comisiones de ningún tipo.

Pedir financiación a ING, por ejemplo, puede ser una buena opción, dado que las cuentas de esta entidad no tienen comisiones de ningún tipo. Además, las condiciones de su Préstamo Naranja son competitivas: este producto permite obtener hasta 60.000 euros, con un plazo de devolución máximo de siete años y un interés desde el 5,49% TIN (5,63% TAE).

El Préstamo Personal de Cofidis, exclusivo para clientes de esta entidad, también puede ser una buena alternativa, ya que pueden pagarse las cuotas desde la cuenta de cualquier banco que no cobre comisiones por mantenimiento. Su importe es de hasta 60.000 euros, su plazo puede alcanzar los diez años y su interés es desde el 5,25% TIN (5,38% TAE).