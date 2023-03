Openbank rompe el mercado con un depósito al 2,75% TAE a doce meses

Cuando el Banco Central Europeo (BCE) comenzó a subir los tipos de interés la gran pregunta que se hacía el mercado era cuando esa subida se iba a trasladar a los depósitos. Tanto la presidenta del organismo europeo, Christine Lagarde, como los directivos de la gran banca española señalaban que era una cuestión de competencia y que hasta llegado el momento ofrecían fondos garantizados o de rentabilidad objetivo. Pero la competencia ya ha llegado y de la mano de la filial 'online' de Banco Santander: Openbank.

El banco acaba de estrenar un depósito con una rentabilidad del 2,75% TAE a doce meses, lo que le convierte en la mejor imposición a plazo fijo de un banco que esté bajo el Fondo de Garantía de Depósitos español. El segundo mejor sería el Depósito Synicon, con un 2,55% a un año. Aunque este último producto estaría disponible para saldos a partir de 10.000 euros.

Para obtener esta rentabilidad, el cliente debe cumplir con una condición. El producto de Openbank requiere la domiciliación de una nómina o pensión de al menos 600 euros. Además, si se es cliente, el dinero que destine al producto debe aumentar el saldo de la posición global que tenía en la entidad a 28 de febrero de 2023, mientras que si no se es cliente puede destinar cualquier ingreso.

En el caso de no domiciliar la nómina, la rentabilidad cae hasta el 1,75% TAE a doce meses, pero también supone mejorar la anterior oferta, ya que el banco llegó a comercializar un depósito con una remuneración del 1,25% TAE. En caso de no retirar el importe destinado al depósito antes de los doce meses, el interés desciende al 0,20%. El producto de Openbank no exige una inversión mínima y comienza a remunerar desde el primer euro.

Tímidos movimientos

Lo cierto es que desde que empezaron las subidas del precio del dinero, la banca ha llevado a cabo tímidos intentos de mejorar la retribución de los depósitos. Por ejemplo, este martes, ING mejoró las condiciones de su cuenta remunerada, como de sus depósitos. Sin embargo, el banco naranja, que se ha desmarcó en el pasado por ofrecer las mejores rentabilidades, se queda en un 1,05% TAE a doce meses.

Por encima de este 2,75% TAE destacan los depósitos de la banca italiana y portuguesa, que llegan a ofrecer una remuneración por encima del 3%. En concreto, destaca Banca Sistema, con un 3,35%, a muy poca distancia del tipo de interés de la eurozona, que se situó en marzo en el 3,75%.

Es más que probable que después de este movimiento de Openbank otras entidades le sigan. Precisamente, la directora general de Supervisión del Banco de España, Mercedes Olano, confiaba en que las turbulencias vividas por el sector financiero empujase a las entidades a mejorar la retribución de sus depósitos.