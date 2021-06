Escrivá redobla la presión a las mutuas y corta el pago de dietas a sus directivos

Seguridad Social ha decidido cerrar el grifo a las dietas que perciben más de un centenar de directivos de las mutuas de accidentes de trabajo por su participación en las reuniones de los órganos de gestión interna de las entidades en tanto no se reinstauren las reuniones presenciales y éstas continúen celebrándose a distancia. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS), de quién depende la regulación y control de las mutuas, circuló el pasado 16 de junio un oficio entre las entidades en el que bajo el asunto 'Compensación económica reuniones virtuales' aclara que no procederá abonar estas compensaciones cuando éstas se celebren de forma telemática al no existir "esos desplazamientos que originan los gastos".

La DGOSS responde así a varias consultas formuladas por entidades en orden a clarificar si procedía o no abonar a los directivos las dietas por manutención, desplazamiento y alojamiento con las que se acostumbra a compensarles por los gastos ocasionados por su participación en las reuniones de la Junta Directiva, la Comisión de Control y Seguimiento y la Comisión de Prestaciones Especiales, dado que en los últimos meses estas reuniones se han celebrado por videoconferencia por las circunstancias impuestas por la pandemia.

La contestación del órgano de Seguridad Social recuerda que la ley no reconoce a los directivos retribución alguna por su participación en sus órganos de gestión y que únicamente establece el derecho a percibir una compensación por los eventuales gastos que les pueda generar su participación en las mismas. Y señala que tras "realizar las oportunas consultas jurídicas" se interpreta que "las cuantías a abonar tienen por objeto compensar económicamente de forma global los gastos que ocasionen a sus miembros por la asistencia física y no virtual a las reuniones de los anteriores órganos", lo que 'de facto' implica que no puedan recibir compensación alguna por su participación ni en las reuniones de la Junta Directiva ni en las comisiones antes mencionadas.

Fuentes del sector reconocen a La Información que la noticia ha sido recibida con cierto estupor por las entidades que entienden que esa compensación no cubre únicamente los gastos de manutención en los que puedan incurrir los directivos por su participación en esas reuniones, sino en parte también la dedicación de tiempo que implica a las personas representadas en estos organismos la preparación y participación en el gobierno de unas entidades con las que no tienen ningún vínculo laboral y de las que no perciben salario alguno, como se encarga de recalcar la Seguridad Social en su oficio.

Las compensaciones que prevé la norma oscilan entre los 500 y los 800 euros por la asistencia a reuniones de la Junta Directiva y entre los 400 y 700 euros por la asistencia las reuniones de las comisiones de control o prestaciones especiales. La cuantía de las dietas depende del nivel de facturación de la entidad de que se trate.

Alta tensión entre las mutuas y la Seguridad Social

Estas mismas fuentes subrayan que éste no es más que el último episodio en la escalada de tensión que en los últimos días se ha vivido en las relaciones entre las mutuas y la DGOSS, singularmente desde que se conoció la resolución del Supremo que dio la razón a Ibermutua frente al criterio de la Inspección de Trabajo respecto a la presunta imputación irregular por parte de las mutuas de determinados gastos que Seguridad Social entiende que las entidades deben asumir con su propio patrimonio y no con los recursos que perciben de las arcas públicas.

"La posición de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social se ha endurecido claramente en los últimas semanas", admiten varias fuentes tanto de las entidades como de los sindicatos. Interpretan que el revés del Supremo ha arruinado el plan de la DGOSS para recortar drásticamente los gastos de funcionamiento de las mutuas, un caballo de batalla de los sucesivos responsables de la Seguridad Social desde hace cerca de dos décadas y que se ha convertido en un objetivo crítico en los últimos años a medida que las cuentas de las mutuas han ido entrando en números rojos y éstas han comenzado a reivindicar un incremento de su asignación. Conviene recordar aquí que los recursos que reciben las mutuas para atender las bajas por incapacidad temporal de los trabajadores salen de la misma bolsa con que se pagan las prestaciones del sistema de pensiones.

Con la vía de las devoluciones de gastos supuestamente impropios probablemente cerrada por el criterio del Supremo, desde un sector de las mutuas se interpretan los últimos movimientos de la Seguridad Social como una especie de castigo al sector por haber recurrido las actuaciones de la Inspección de Trabajo. El asunto no sólo alcanza a las dietas de los directivos de las mutuas. Fuentes sindicales aseguran que en puertas del mes de julio de 2021 hay al menos cinco mutuas que todavía no han recibido el 'ok' definitivo de la DGOSS para aplicar a sus plantillas la subida salarial del 2%...correspondiente al año 2020.