La estafa del cajero ¿en qué consiste?

Los ciberdelincuentes siguen buscando formas de engañar a sus víctimas, y una de las últimas en llegar tiene que ver con una modalidad que ya recorre todas las ciudades de España. Se trata de un fallo de seguridad en la banca online que permite a los estafadores sustraer dinero de cuentas bancarias sin disponer de la tarjeta de débito o crédito física.

Más de una veintena de denuncias recibidas por la Guardia Civil alertan de esta estafa, en la cual las víctimas aseguran haber accedido a una página web que simula ser la de su entidad bancaria, y en la que los ladrones se hacen con sus credenciales de acceso. De esta manera, los criminales consiguen generar un código de un solo uso que les permite extraer dinero en efectivo desde cajeros automáticos.

A diferencia de lo que sucede con los engaños que se han producido hasta el momento, en esta ocasión los malhechores optan por una combinación de operaciones online y físicas.

¿Cómo sacan el dinero del cajero sin tarjeta?

La estafa del cajero consiste en la obtención de los datos personales de las víctimas por diferentes medios, en los que no se requiera del uso de tarjeta bancaria. Para ello, los delincuentes se aprovechan de la información sobre sus víctimas que hayan podido dejar en algún sitio web, incluso si pone a la venta algún tipo de mueble o artículo en plataformas de segunda mano, donde se facilitan datos de contacto.

Cuando los estafadores consiguen tener en sus manos esta información, se ponen en contacto con la víctima indicando que están interesados en la compra de lo publicado, solicitando que le reserve el artículo. Tras realizar esta petición, asegura que hará un Bizum al vendedor por una cantidad de dinero determinada, momento en el que se produce el engaño.

El estafador asegura que la transferencia por Bizum ha fallado y que, por lo tanto, hará un ingreso del dinero a través de la cuenta bancaria, para lo que pide a la víctima que le diga cuál es su banco y así hacerle un ingreso a su favor mediante un cajero automático. El delincuente busca que no sea necesario usar la tarjeta para operar y que sea suficiente con el número de teléfono móvil y el código de la aplicación de la entidad bancaria.

Cuando se encuentra en frente del cajero, el delincuente ya dispone del número de teléfono de su víctima, por lo que la avisa para que le facilite el código temporal que aparece en la app de su banco. Ahí es cuando, aprovechándose de la confianza de la otra parte, se produce el robo del dinero cuando las personas les facilitan esa clave que supuestamente es necesaria para hacer el ingreso.

Desde la Guardia Civil dan una serie de consejos y recomendaciones para evitar que los ciudadanos puedan llegar a caer en este tipo de estafas, siendo importante estar informados acerca de las nuevas estafas. Asimismo, se debe desconfiar de ofertas que ofrecen elevadas cantidades de dinero o que parezcan demasiado buenas para ser ciertas. Además, nunca se debe facilitar información personal por correo electrónico, teléfono o internet, teniendo en cuenta que el banco nunca solicitará este tipo de datos por estos medios.

Por otro lado, una recomendación general pasa por no sacar dinero de cajeros automáticos situados en la calle, y si no queda más remedio, que se retiren pequeñas cantidades. En todo caso, se debe tapar el número secreto al introducirlo y, por supuesto, no dejar la tarjeta dentro del cajero. En ningún caso debes facilitar el número secreto de tu tarjeta, claves temporales ni PIN a terceras personas.