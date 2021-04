La UE pide a España equiparar el sueldo de funcionarios de prisión con Cataluña. 

El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo ha pedido este martes al Gobierno de España equiparar el salario de los funcionarios de prisión que dependen de él con los de Cataluña, tras escuchar la denuncia del colectivo sobre la diferencia salarial que existe entre Cataluña y el resto de España.

La comisión que preside la popular Dolors Montserrat se ha comprometido a enviar un requerimiento al Ejecutivo español para que iguale los salarios entre funcionarios de prisiones que realizan el mismo trabajo dentro del territorio nacional. Igualmente, la Eurocámara estudiará la situación para que la próxima legislación que prepara Bruselas sobre discriminación laboral se aplica a este caso.

Frente a la Comisión Europea que ha subrayado durante la sesión que no tiene competencias para intervenir, al tratarse de una situación que responde a la organización territorial de España, la comisión de Peticiones ha pedido a Bruselas que tenga en cuenta el caso de los funcionarios de prisión de cara a la nueva directiva sobre discriminación. "Requerimos que incluya cualquier tipo de discriminación, que no haya 'numerus clausus', y realmente luchemos contra cualquier tipo de discriminación", ha defendido Montserrat.

La desigualdad salarial entre funcionarios de prisiones ha llegado a Bruselas de la mano de la asociación "Tu Abandono Me Puede Matar" (TAMPM), cuyos coordinadores Manuel Galisteo y Montserrat Valcárcel, que han denunciado la situación y han recordado que en el caso de la Policía el Gobierno español sí ha equiparado los sueldos a los de los Mossos d'Esquadra.

La petición ha contado con el respaldo de PP, Ciudadanos y Vox, que han insistido en que esta situación obedece a una discriminación y han lamentado que el Ejecutivo europeo no denuncie la situación. "Es un caso de discriminación real. No se comprende que la discriminación si no es por cuestión de sexo, raza o creencia no se estudie. No hay duda de que tenemos que ponerle el hilo a la aguja y vigilar de cerca este tema", ha señalado la eurodiputada del PP, Rosa Estarás.

Por parte de Ciudadanos, Jordi Cañas ha afeado a la Comisión Europea que se limite a decir que el asunto escapa a sus competencias, cuando se trata de una situación en la que "se altera el principio de igualdad". "Estamos para corregir la desigualdad entre europeos y esta es una", ha abogado.

Mientras, del lado de Vox, Jorde Buxadé, ha asegurado que en España persiste un esquema ideológico en el que "lo bueno es malo, lo feo es bello y la mentira es verdad" y es por ello que se trata "peor a los funcionarios de prisión que a los presos". Así, ha reclamado a Bruselas que se ocupe de este caso y presione a España para solucionarlo.