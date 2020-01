Bote de 100 millones en el Euromillones: así aumentarás las posibilidades de ganar

Este viernes 17 de enero es un día grande para los apostantes del Euromillones. Aquellos que paguen 1,50 euros por un boleto del sorteo de la lotería europea que mueve más dinero aspiran en esta ocasión a un bote de 100 millones de euros. El año pasado un británico se llevó el mayor premio de la historia, de 190 millones de euros, y recientemente un español también se hizo millonario con el primer premio.

Está claro que el azar es el factor principal a la hora de llevarse un premio de lotería o no hacerlo como es el caso del Euromillones, pero las webs de expertos en lotería comparten fórmulas para tener más posibilidades de ganar el dinero.

Con un bote tan alto en juego, conviene prestarles mucha atención:

1. La estadística para elegir los números y estrellas

En el Euromillones, el boleto contiene cinco números y dos estrellas que hay que seleccionar. Acertarlos todos implica llevarse el bote y, aunque se trate de un juego de azar, las estadísticas del Euromillones disponibles desde septiembre de 2016 desvelan que hay números y estrellas que apenas salen: 16 (33 ausencias) 36 (22 ausencias), 29 (20 ausencias), 20 (18 ausencias) y 23 (18 ausencias).

2. Boletos sistemáticos para 'asegurarse' dinero

Cuántos más boletos compres más posibilidades tendrás de ganar el Euromillones. La lógica es simple, pero también hay que seguir una estrategia a la hora de comprarlos si se quiere acertar.

Un ejemplo es optar por un boleto sistemático. Si queremos que los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estén cubiertos, deberemos comprar 21 líneas para que estén cubiertas todas las combinaciones de cinco números entre los siete elegidos. De este modo, si se aciertan dos números de los siete, habrá premio para el apostante.

3. Jugar en grupo

Siguiendo la idea de que cuántos más boletos se compren, más fácil será ser millonario, el hecho de jugar en un grupo a diferentes números implica apostar más dinero y, por ende, más números. El poder de compra se disparará, así como las probabilidades de éxito.

4. Las ventajas de jugar online... que agradecerás

Uno de los principales problemas de ganar el Euromillones es no encontrar el boleto o no comprobarlo a tiempo. Al menos 10 personas en Reino Unido han dejado de ser millonarios por no hacer esto último. Para que no suceda, y para asegurar que compruebas los números siempre, es clave jugar online, ya que el sistema de loterías envía alertas con los resultados.