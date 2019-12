El error más grave del Euromillones: aciertan el bote pero no sellan el boleto

Este viernes 13 de diciembre, el sorteo del Euromillones pone en juego un bote de 37 millones de euros. Una cantidad millonaria muy jugosa para los apostantes y que requiere de dos factores para llevársela: suerte y atención. El segundo de ellos es clave ya que no es la primera vez que ganadores del Euromillones se quedan sin el dinero por no reclamar el premio a tiempo... o por no tener la certeza de haber sellado el boleto.

Precisamente por esa cuestión surgió el error más grave en la historia del Euromillones del que se acaban de cumplir 13 años. En 2006, una peña de 30 apostantes belgas de la localidad de Mouscron acertó los cinco números y las dos estrellas del bote de 27 millones de euros jugado en la primera semana de diciembre, pero no cobraron ni un solo euro.

¿El motivo? La decisión del librero de no sellar el boleto. La peña de 30 belgas jugaba habitualmente en conjunto al Euromillones y habían elegido la combinación que finalmente sería ganadora para ese sorteo, pero hubo un problema: no todos pagaron la apuesta.

Por ese motivo, el librero decidió no sellar su boleto y seleccionar la opción de combinación al azar. Los números elegidos de esta forma no obtuvieron ningún premio.

El golpe para los belgas fue durísmo hasta el punto de que pidieron "un gesto navideño" a la Lotería del país por su mala suerte. Sin embargo, no hubo compasión.