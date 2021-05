Expertos descartan por ahora que el alza de bonos ponga en peligro la economía

Las mayores perspectivas de inflación se han convertido en el factor que más preocupa a los inversores, lo que ha roto la estabilidad del mercado, sobre todo el de deuda, donde la rentabilidad de los bonos, tanto en Europa como en EEUU, se ha elevado de forma exponencial. No obstante, los expertos lanzan un mensaje de tranquilidad y descartan por el momento que esa subida en la rentabilidad exigida a la deuda soberana sea peligrosa para la economía.

La pasada semana se conoció que el índice de precios al consumo (IPC) en Estados Unidos subió un 0,8% en el mes de abril, con lo que la inflación interanual alcanzó el 4,2%, la mayor registrada desde 2008. Tras conocerse este dato, los rendimientos de los bonos tanto europeos como de EE. UU. subieron con fuerza.

En el caso del bono a diez años estadounidense, que es el que más preocupa a los inversores, la rentabilidad ha llegado a rozar esta semana el 1,7%, mientras que el alemán, el considerado el más seguro de Europa, se acercó hasta el -0,078%.

En el caso de España, el bono a diez años se ha aproximado al 0,65%, máximos desde junio de 2020. Este incremento se tradujo en que el Tesoro, en su última subasta de mayo celebrada el pasado jueves, tuvo que pagar la rentabilidad más alta en un año por la deuda ofrecida a los inversores.

La directora de renta variable de ATL Capital, Susana Felpeto, cree que, de momento, esta situación es coyuntural y que no se puede hablar de estructural cuando los datos de inflación conocidos en EEUU son de un solo mes.

"Mientras no se convierta en una tendencia tenemos que hablar de coyuntural y no estructural", insiste la experta, quien destaca que es "muy pronto para hablar de reducción de estímulos o de algún movimiento de subida de tipos en EEUU e infinitamente más prematuro en la Unión Europea (UE)".

También desde Capital Group, sus expertos recuerdan que la Reserva Federal ha señalado que le preocuparía especialmente un endurecimiento desordenado o persistente de las condiciones financieras. La Fed espera un aumento transitorio de la inflación por encima del 2% este año.

Sin embargo, las condiciones financieras continúan siendo extremadamente flexibles a pesar del brusco aumento de los rendimientos de los bonos, -aseguró la Fed-, un comentario del que se desprende, según los analistas de Capital Group, que el banco central estadounidense no intervendrá a menos que se produzca un cambio en las condiciones.

Por su parte, la directora de CMC Markets, Sara Carbonell, considera que, pese al alza de los intereses de la deuda pública registrada esta semana, la rentabilidad se mantiene en niveles estables y no preocupantes. Pese a ello, reconoce que el miedo a la inflación "sigue estando ahí". Teniendo en cuenta todos los datos económicos y "la recuperación que está encima de la mesa", se podría alcanzar un IPC en EE. UU. superior al 3%, vaticina. "Tarde o temprano habrá una retirada de estímulos en EEUU y una subida de los tipos de interés", anticipa la analista.

No obstante, Carbonell no dibuja el mismo panorama para Europa, y cree que el mercado de deuda está siendo "alarmista". "En Europa estamos muy por detrás de lo que puede pasar en EEUU", explica. En su opinión, "la retirada de estímulos no está tan cercana" y, mientras se mantengan, "es muy difícil que el interés de la deuda europea repunte como para preocuparse".