La factura del agua en las ciudades: de 560 euros en Sevilla a 156 en Palencia.

La factura del agua varía de forma sustancial según la ciudad done se viva. Los municipios diseñan sus tarifas y tasas, lo que arroja diferencias de hasta 300 euros entre diferentes ciudades. De forma que, mientras en Barcelona se paga 502,43 euros por gasto de agua, en Palencia se desembolsan 156, 66. "Una familia sevillana que gaste al año exactamente la misma cantidad de agua que una palentina pagará un 257 % más", apunta la OCU en un estudio. En el mismo informe se destaca que en casi una veintena de ciudades los cobros "no están bien diseñados para incentivar el ahorro" y que entender las tarifas no resulta fácil para el consumidor, lo que acaba dificultando gastar menos.

De media, un hogar español se gasta 304,03 euros al año en agua, con un m3 a 1,74 euros en promedio. Sin embargo, las diferencias en la tarifa y tasas deja peores situadas a Sevilla, con 449,89 euros, Murcia, con 552,34 euros y Barcelona, con 502,43 euros. Son las únicas donde se sobrepasan los 500 euros. Por encima de los 400 euros quedan Alicante, con 460,93 euros, Palma (459,89), Huelva (449,04), Tarragona (425,66), Cádiz (416,87) y Segovia (410,96). Hay otro grupo nutrido entre los 300 y 400 euros, donde destacan Lleida (389,33 euros), València (376,03) o Granada (374,36). En este grupo quedan otras grandes capitales como Bilbao (332,97) o Málaga (323,80).

En el siguiente tramo de precios, de 200 a 300 euros, se encuentra Madrid, con una factura anual media de 252,52 euros. Su precio es similar al que se cobra en Ciudad Real (255,56) o Salamanca (249,72). Por otro lado, las ciudades con las facturas más baratas son Palencia (156,66 euros), Ourense (161,59) y Guadalajara (164,26). En las tres el precio por m3 es menor a un euro. Por debajo de los 200 euros anuales también están San Sebastián, Ávila, Lugo, León, Melilla y Soria. Desde la OCU explican que las diferencias se pueden deber a "las mayores dificultades de abastecimiento" o el peso de conceptos como el pago del contador, que en algunos casos llega al 10 % de la factura y en otras ciudades no se cobra.

La OCU denuncia que en muchos casos se penaliza el ahorro ya que el cobro por bloques –los metros cúbicos hasta cierto límite se facturan a un precio y los del segundo a otro precio, que suele ser más caro– queda anulado por todos los conceptos fijos que se incluyen en la factura, por no estar bien calculados o porque en algunas ciudades no existen los bloques. El resultado es que "hay ciudades donde el metro cúbico, teniendo en cuenta todos los conceptos de la factura, resulta más bajo cuando se gasta mayor cantidad", como en Madrid, Valencia o Bilbao.

Por último, en comparación con las tarifas de 2016, hay una ligera subida media del 1,4 %, pero no puede considerarse exagerada teniendo en cuenta que el aumento del IPC fue de un 3,8 % en ese mismo periodo. La subida más llamativa se registra en Segovia donde el fijo del suministro ha pasado de 14,91 a 45 euros al año y la factura total sube un 30 %.