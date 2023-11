La falsa idea de que la luz está 'barata': el precio sigue al doble que antes de la covid

El contexto energético continúa volátil y por ende el precio de la electricidad. Es cierto que se ha producido una caída bastante abrupta en comparación con el año pasado, cuando se alcanzaron cifras nunca vistas, pero nada más lejos de la realidad. Para tener una referencia, el promedio de los precios en el mercado mayorista de electricidad ('pool' en la jerga) en España entre 2011 y 2019 se situó por debajo de los 50 euros megavatio hora (MWh) y es a partir de aquí cuando empezaron la anomalías.

En la actualidad, tras más de año y medio de la invasión de Rusia a Ucrania y cuando el mercado llegó a superar incluso los 540 euros/MWh, el promedio del precio eléctrico español ronda los 90 euros/MWh (de enero a octubre), el más bajo entre las grandes economías europeas, pero muy lejos de la normalidad prepandemia, lo que ha instaurado una especie de 'calma' en el sector y una falsa idea de que la luz está 'barata'. Este argumento se ve reforzado por las numerosas horas en las que la electricidad tiene coste cero en el 'pool'.

Sin embargo, desde el sector advierten de que es consuelo de tontos y que no se debería normalizar precios elevados y celebrar la anécdota de un precio bajo durante horas muy concretas. "Existe la falsa sensación de que la energía está barata. El precio está mucho más bajo que en 2022 y 2021, pero sigue siendo el doble de caro que en 2019. Como estamos mejor que el año pasado, existe sensación de que esto se ha desinflado, pero no es verdad. Hemos normalizado unos precios altos, y como no son altísimos estamos satisfechos, ¿no? Y esto no debería ser así", señala la Esther Morlanes, directora general de Alterna Energía, en conversación con La Información.

El verano de 2021 marcó el punto de inflexión

Oriol Saltó i Bauzà, Associate Partner de AleaGreen (AleaSoft), destaca que pese a lo que va de 2023 los precios han caído un 45% con respecto al año anterior, aún se encuentran un 91% por encima de los precios entre 2011 y 2019, casi el doble. Hay que destacar que en 2020, con la crisis de la covid-19, que llevó a una caída de la demanda de electricidad, los precios bajaron hasta 34 euros/MWh. Fue a partir del verano de 2021 cuando las tensiones en los mercados internacionales de gas y derechos de emisión de CO2 contaminaron el 'pool' y comenzaron día tras día las cotizaciones desorbitadas.

La situación geopolítica con Rusia, siendo este el principal proveedor de gas de Europa, provocó que los precios del gas subieran a un ritmo sin precedentes frente al temor de que cortara el grifo y se dieran problemas suministro. "La subida de los precios del gas arrastró los precios de los mercados de electricidad en toda Europa. En España, el precio promedio en 2021 alcanzó los 112 euros/MWh, una subida del 230% con respecto a 2020. En 2022, en el clímax de la crisis de precios de la energía, el precio promedio en el mercado eléctrico español subió hasta los 168 euros/MWh, una subida del 50% respecto a 2021, pero un 250% más alto que los precios entre 2011 y 2019" , resalta Saltó i Bauzà.

Las previsiones de OMIP fijan el precio de la electricidad en el mercado mayorista en unos 100 euro/MWh para el primer trimestre de 2024. Bajo este escenario y con Bruselas apremiando para la retirada de las ayudas extraordinarias, la factura de la luz se incrementaría entre un 15% y un 20% para los consumidores con tarifa regulada (unos 8,5 millones de hogares) sino se prorroga la rebaja fiscal de la electricidad.

"La falsa sensación (de que la luz está 'barata') proviene de que ahora tenemos una mayor volatilidad en los precios horarios, llegando incluso a oscilar entre extremos en un mismo día según haya o no renovables. Las horas pico y la mayoría de la noche siguen estando marcadas por tecnologías gestionables y con un coste variable superior (el caso del gas), mientras que las horas diurnas que no son pico las protagonizan las renovables tipo fotovoltaica. Hasta que no haya inversiones a escala de renovables con almacenamiento y un mejor aprovechamiento de la hidráulica, no habrá una reducción sostenida en el tiempo de los precios", explica el economista y analista financiero Javier Santacruz.

"Nos queda casi todo por hacer en Europa en transición energética para conseguir que los precios bajen de forma sostenida"

En la misma línea se expresa el director de la energética pública catalana, Daniel Pérez. "La luz es más volátil. Tenemos horas con alta cobertura de renovables, en las que la energía a cero se convierte en noticia. Pero tenemos muchas otras horas de precios todavía superiores a 100 euros. Aún recuerdo los titulares durante la borrasca Filomena que se escandalizaban por precios ligeramente superiores a los 100 euros. Después de superar los 500 euros algún día de marzo de 2022, ya nos hemos acostumbrado. Pero la realidad es que los precios siguen caros de media, y que nos queda casi todo por hacer en Europa en transición energética para conseguir que los precios bajen de forma sostenida", asegura.

Hay que matizar que el hecho de que en el 'pool' se registren horas a cero euros, no significa que la luz sea gratis para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que tiene que asumir una serie de costes fijos que son, principalmente, la potencia contratada, el peaje de acceso, el alquiler de equipos, los incentivos de energías renovables y las retribuciones a Red Eléctrica de España y al operador del mercado eléctrico (OMIE). Por ejemplo, imaginemos que hoy el precio de la electricidad está a ceros euros entre las 14.00 y 15.00 horas, pues aun así tendría que pagar alrededor de 2/3 céntimos el kilovatio (kWh).

Salvo que caiga el gas en exceso, la luz continuará alta

Por su parte, Óscar Barrero, socio responsable de consultoría en el área de energía y utilities en PwC España, avisa de que el precio de la electricidad continuará alto mientras la cotización del gas no caiga. "Sigue casi al doble de la media histórica y mientras sigan funcionando los ciclos combinados, la señal de precio la marca el gas. Salvo que el gas caiga o haya un exceso de renovables (hidro y viento) el precio va a seguir alto. Lo que sí ha cambiado el los dos tres últimos años es el perfil de precios (curva de pato) y eso ha venido para quedarse. Es el cambio estructural que ha sucedido", apunta.

Desde el Grupo ASE ponen de manifiesto que aún no se ha superado el desequilibrio que provocó en el precio del gas la supresión del suministro ruso por tubería. "Aunque en estos momento las reservas de gas europeas son elevadas, se ha producido una reducción estructural de la demanda y existen buenas perspectivas de oferta (con la recuperación de los gaseoductos noruegos y de la generación nuclear francesa). Se trata de un equilibrio precario, que se altera con facilidad y los precios están en un rango elevado, algo que podría corregir en las próximas semanas (en función de los acontecimientos)", añaden.

Noviembre más moderado En lo que llevamos de noviembre, España registra el precio de la electricidad más bajo de Europa (y no por la 'excepción ibérica', como ocurrió el año pasado, sino por el fuerte aporte renovable). A 20 de noviembre, el precio medio de este mes se sitúa en 55,47 euros/MWh, lo que supone un 27,11% por debajo del francés (76,10 euros/MWh) y 31,5% del alemán (80,95 euros/MWh).

"El precio de la luz se convierte en noticia cuando se producen alzas y especialmente si estas se mantienen en el tiempo. El primer semestre de 2022 fue un claro ejemplo de ello. Hace tiempo que no se abren telediarios con el precio del MWh. Lo cierto es que la factura media de la luz que pagamos los españoles se ha reducido en los últimos meses. La luz no está barata, simplemente se está volviendo a los niveles de precios anteriores a la crisis energética que vivimos tras el inicio de la guerra en Ucrania. Según datos de la OCU, la factura mensual media en septiembre de 2023 fue de 64,87 euros cuando en septiembre de 2022 alcanzaba 110,55 euros. En cualquier caso, un alivio importante en el entorno inflacionista en el que vivimos", sentencia Sara Herrero, profesora de EAE Business School.