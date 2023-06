Cómo reclamar a Hacienda el cheque de ayuda de 200 euros si no te lo han ingresado

La ayuda de 200 euros para familias vulnerables llega a su fin. Este viernes 30 de junio es la fecha que tiene Hacienda para llevar a cabo el pago de este cheque. Es probable que muchos aún estén a la espera del ingreso en la cuenta bancaria aportada durante la solicitud. A pesar de que el objetivo del Gobierno era realizar el pago antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, es posible que haya algunos casos en los que la Agencia Tributaria aún no haya realizado el pago.

Para poder solicitar este cheque de 200 euros, los solicitantes deben tener ingresos anuales inferiores a 27.000 euros y un patrimonio por debajo de 75.000 euros, excluyendo la vivienda principal. Sin embargo, aquellos que reciben el Ingreso Mínimo Vital o una pensión, tienen una sociedad mercantil, o sean titulares de valores representativos de la participación en fondos propios de una sociedad mercantil no negociados en mercados organizados.

La Agencia Tributaria tiene marcado en el calendario este viernes como el día que acaba el plazo en el que debe notificar quien es beneficiario del cheque de ayuda de 200 euros destinado a las economías menos favorecidas. El objetivo de esta medida, anunciada por el Gobierno y aprobada a principios de año, era ayudar a aquellos que más han sufrido los efectos de la inflación durante el último año.

Cómo reclamar el cheque ayuda de 200 euros

Si llega el viernes y la ayuda de 200 euros no ha sido abonada en tu cuenta bancaria y no has recibido ninguna notificación, este cheque habrá sido desestimado. Aun así, esta resolución de la ayuda puede recurrirse ante la Agencia Tributaria durante el mes de julio. Las dos vías posibles para reclamar el cheque ayuda de 200 euros son mediante un recurso de reposición o una reclamación económico-administrativa.

Si se escoge la vía del recurso de reposición, de forma potestativa y dentro de un plazo de un mes, ante la oficina que emitió el acto administrativo que se desea impugnar, dejando claro que no se ha presentado ninguna reclamación económico-administrativa en su contra.

Por último, es posible presentar una reclamación económico-administrativa dentro de un plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación del acto impugnado o desde aquel en que se pueda considerar que el procedimiento o el recurso de reposición previo ha sido desestimado. La reclamación se dirigirá al órgano administrativo que emitió el acto impugnable.

¿Cómo puedo saber si me van a dar el cheque de 200 euros?

Aquellas personas que aún no hayan recibido la ayuda de 200 euros pueden verificar el estado de su solicitud. Los estados posibles son los siguientes:

'Alta' (la solicitud se envió correctamente y está pendiente de ser aceptada por la Agencia Tributaria), 'Acuerdo de devolución' (Hacienda realizará el pago de la ayuda próximamente)

(la solicitud se envió correctamente y está pendiente de ser aceptada por la Agencia Tributaria), (Hacienda realizará el pago de la ayuda próximamente) ​'OA' (Hacienda ha recibido y aceptado la solicitud, pero está pendiente de revisión y no está en proceso de pago)

(Hacienda ha recibido y aceptado la solicitud, pero está pendiente de revisión y no está en proceso de pago) ​'Baja' (el formulario no se ha completado correctamente)

Si la solicitud ha sido denegada, el contribuyente debería haber recibido una notificación y tuvo diez días para presentar una alegación en abril, por lo que ya no es posible reclamarla.

Para realizar esta consulta, se puede acceder al portal habilitado por la Agencia Tributaria en su sede electrónica. Una vez dentro, se debe ir al apartado de 'Consulta de solicitudes presentadas' e ingresar el número de DNI y la fecha de validez para obtener el Cl@ve PIN, o utilizar el certificado electrónico o el DNI digital. Luego, se selecciona la opción 'Mostrar solicitudes en estado de baja' para verificar si la solicitud está en trámite o no.

Si el cheque ha sido concedido, es importante recordar que los beneficiarios no tienen que pagar impuestos por la ayuda recibida, aunque sí deben incluirla en su declaración de la Renta del próximo ejercicio.