En qué gasta Frank Cuesta los más de 12.000 euros que gana al mes en Youtube

Frank Cuesta, conocido popularmente como Frank de la Jungla, ganó mucho dinero durante la década que trabajó en televisión (2010-2020). Y lo sigue haciendo, pero ahora en su canal de Youtube, donde tiene más de 3,6 millones de seguidores. En los últimos meses ha sufrido dos percances que casi le cuestan la vida. Primero le embistió un ciervo y después le picó una rana venenosa que le hizo pasar por el hospital. Y el herpetólogo acude al El Hormiguero de Pablo Motos para contar las aventuras que ha protagonizado junto a animales de todo tipo y las que aún le quedan por vivir.

Lleva más de 20 años luchando en defensa de los animales salvajes en todo el mundo, pero especialmente en Asia. Formó parte de la Asociación de Guardianes de Animales de Tailandia con la que luchaba contra las mafias de tráfico de animales en el país asiático, una ONG que ya está cerrada. Después abrió dos refugios con el dinero de su bolsillo.

Entre tanto, se coló en las pantallas de televisión en España con sus apariciones en Cuatro, donde grabó tres programas diferentes. Frank de la Jungla, La Selva en Casa y Natural Frank. Después pasó a Discovery, donde lideró Wild Frank.

Gran parte del sueldo de la tele lo dedicaba a los animales

Hace ya varios años, el famoso herpetólogo confesaba que "podríamos ser ricos, pero el dinero de la tele va para los animales cautivos". En su canal de Youtube contaba como la lucha contra las mafias le había acarreado grandes problemas con importantes personalidades en Tailandia. "El mejor premio es verlos libres", afirmaba.

Su pasión por los animales le costaba entre 5.000 y 8.000 euros al mes: "Ese es prácticamente el gasto que tenemos fijo, pero siempre depende de que haya más o menos animales. La financiación es siempre la misma, con dinero nuestro, el de mi familia", añadía cuando aún trabajaba en la televisión.

Cuando en 2020 Frank Cuesta decide abandonar la televisión ante la sorpresa de muchos, aseguraba que había descubierto que era algo que ya no le llenaba pese al éxito que estaba teniendo. Según sus estimaciones, tenía una audiencia de 500 millones de personas en todo el mundo entre Discovery, Animal Planet y los canales de Youtube de Discovery y el personal.

"Yo me podía haber hecho millonario, podía haber estado en fiestas, haber realizado entrevistas pagadas, participado en 'realities', firmado contratos de cadena... y no he querido. He hecho un programa de televisión y me he ido a mi casa. ¿Por qué? Porque mi trabajo está aquí, en el refugio, con los animales. Esta es mi vida", insistía.

Cuánto gana Frank Cuesta en Youtube y en qué lo gasta

Desde que dejó la televisión, Frank Cuesta ha trabajado en diferentes proyectos. Pero donde se deja ver es en sus canales de Youtube y de Twitch. Como sigue ganando mucho dinero gracias a los suscriptores y las miles de reproducciones de sus vídeos, también ha bromeado con ello. "La envidia cuesta dinero", decía allá por 2021 mientras aparecía en una imagen sobre una embarcación. "Yo no puedo ir a Ibiza y a Mallorca, por eso me he comprado un yate. Mi yate mola, pero hay que vestirse", añadía con un outfit veraniego. Sin embargo, al reproducir el vídeo aparecía simulando un naufragio con un barreño junto a dos nutrias de sus refugios.

Él mismo contó que ganaba entre 12 y 14.000 euros al mes gracias a su canal de Youtube que podría gastar en cualquier cosa. Pero él prefiere invertir su dinero en el hábitat natural. Es conocido que gastó 860.000 euros en el terreno de 37 hectáreas para la creación del Santuario Libertad. Después ha gastado otros 100.000 euros en el vallado, el cableado subterráneo, las edificaciones, las excavaciones y demás mejoras. Instaló cámaras por todos los rincones para captar todo lo que ocurre en la naturaleza. Los gastos los sufraga con los ingresos de la red social y diferentes donaciones. Allí vive desde hace unos años, a varios kilómetros de la capital, Bangkok.

Su idea es que este santuario sea solo un refugio de animales, no un espacio para que otros streamers acudan a grabar vídeos. De hecho, ha descartado volver a la televisión o recibir anunciantes para poder financiar este proyecto. No lo necesita y, como muesta, hace apenas unos días compartía un vídeo en el que aparecía junto a Plex, unos de los youtubers más conocidos en español, y va camino del millón de reproducciones.

Polémica entre Frank Cuesta y Youtube: casi le cierra el canal

Por suerte para él y para el santuario, todo continúa adelante pese a la polémica que ha protagonizado en los últimos días con Youtube. “Me han intentado quitar el canal de YouTube y cerrar el Santuario porque su fuente de ingresos”, decía muy molesto. La compañía le había impuesto dos strikes (faltas) por diferentes denuncias por supuesto bullyng e incitación al odio.

Frank indicó que todo se debió a unas palabras que dijo en una entrevista sobre política que fueron bastante polémicas. Pero ha asegurado que ya está aclarado con Youtube y le han retirado ambas sanciones para que continúe compartiendo sus vivencias con normalidad.