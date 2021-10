Funcas ya ve el atasco de las reformas como un riesgo para el PIB de España

Las refriegas internas en un gobierno nunca salen gratis. Los institutos de análisis económico ya han empezado a incorporar como riesgo a sus escenarios de previsión sobre España la posibilidad de que la agenda de reformas acordada con Bruselas no salga adelante en tiempo y forma y pueda comprometer la llegada de los más de 70.000 millones de euros en recursos a fondo perdido habilitados por la Comisión Europea dentro del Plan Next Generation EU. Así lo ha hecho por ejemplo Funcas, el prestigioso 'think tank' de las cajas de ahorros, que ha condicionado el cumplimiento de su previsión de crecimiento del 6% para 2022 - un punto ya por debajo de la previsión oficial del Gobierno - a que la presión de los precios remita en la segunda parte del año y a que España reciba el conjunto de los 17.000 millones de euros que la Comisión se ha comprometido a transferir al país siempre que se cumplan una serie de hitos reformistas.

El director de Coyuntura Económica de Funcas y asesor externo de cabecera de la Vicepresidencia Económica del Gobierno, Raymond Torres, ha subrayado que esa previsión del organismo para el año que viene está expuesta a dos riesgos principales. Por un lado, que se consolide el actual contexto de inflación de costes y los problemas de suministro y abastecimiento de determinadas materias primas que ya se están empezando a apreciar se hagan permanentes; y, por otro, que el Gobierno de España no sea capaz de cumplir con la agenda de reformas a la que se ha comprometido con Bruselas y se quede sin recibir los 17.000 millones de euros que la Comisión le ha preasignado para el próximo ejercicio.

La advertencia de Funcas se produce en plena tensión entre la Vicepresidencia de Asuntos Económicos y el Ministerio de Trabajo a cuenta de la orientación de la reforma laboral, que el Gobierno se comprometió con Bruselas a aprobar antes de que finalizara 2021 y que ahora mismo se encuentra encallada a la espera de que el Gobierno de España resuelva las diferencias de parecer entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz sobre el particular. El asunto no es menor, ya que la reforma laboral es quizá la clave de bóveda de la agenda reformista que Bruselas exige a España para recibir los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.