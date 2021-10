El Gobierno no alcanza un pacto para la reforma laboral en su reunión de crisis

Fracaso en el primer asalto. Los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, no han logrado este lunes alcanzar un acuerdo sobre la coordinación de la reforma laboral, tras la crisis abierta en el Ejecutivo por la intención de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, de entrar en las negociaciones con la patronal y los sindicatos que hasta ahora ha pilotado el Ministerio de Trabajo que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Dos horas de reunión no han sido suficientes para acercar posturas entre el PSOE y Unidas Podemos. Desde el flanco socialista aseguran que ha sido un encuentro "constructivo", con "buen tono"; si bien fuentes de la formación morada han lamentado que "será necesario seguir negociando, dado que por el momento no hay un consenso sobre la reforma laboral".

Desde Unidas Podemos denuncian en privado lo que la vicepresidenta Díaz ha venido criticando durante la jornada de este lunes: que el PSOE está empeñado en hablar del quién más que del qué. Es decir, de qué departamento manda en la reforma laboral más que del contenido de la misma. Este enfoque, según las fuentes consultadas, ha impedido a ambas formaciones salir de la reunión de crisis con una solución al conflicto.

Fuentes gubernamentales aclaran, en cualquier caso, que la intención del PSOE, lejos de suponer una injerencia en las competencias de Díaz, tal y como ha denunciado UP, pasa por elevar el asunto de la reforma laboral a la la Mesa de Diálogo Social para la Recuperación, la Transformación y la Resiliencia, que preside Pedro Sánchez y, en su ausencia, lidera la vicepresidenta primera y responsable de Asuntos Económicos, Calviño.

Desde el Ministerio de Economía defienden que la reforma laboral debe pasar, en última instancia, por esta mesa en la que están presentes cinco ministerios a los que afecta la regulación en esta materia: además de Trabajo y Asuntos Económicos, Inclusión, Hacienda y Educación. Son muchos los temas relacionados, por ejemplo, con la formación o los ERTE, en los que también deberían hacer aportaciones estos departamentos, entienden.

Pero el malestar en Unidas Podemos persiste por lo que siguen considerando una injerencia. La formación morada no quiere hablar del quién, sino del qué. Así lo ha recalcado Yolanda Díaz en varias ocasiones, deslizando que el problema no es que la reforma laboral deba coordinarse con otros ministerios, sino las reticencias de algunos, en particular de Economía, a derogar los "aspectos más lesivos" de la legislación del Partido Popular.

Seguirán negociando

Fuentes conocedoras del contenido de la reunión indican que los socios de coalición se han emplazado a seguir negociando sobre este asunto, tras no haber podido consensuar este lunes una "decisión colegiada" o una "posición de gobierno" sobre un asunto que es clave para la Comisión Europea en el marco del despliegue de los fondos de recuperación. Hay que recordar que la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición fue convocada de urgencia el viernes por UP y que desde entonces las declaraciones cruzadas entre los socios no han cesado.

En el encuentro han participado por parte del PSOE, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra; y el portavoz en el Congreso, Héctor Gómez. En cuanto a la delegación de Unidas Podemos, ha estado compuesta por la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales; Ione Belarra; la ministra de Igualdad, Irene Montero; el portavoz en el Congreso, Pablo Echenique; el secretario de Estado para la Agenda 2030 y dirigente de IU, Enrique Santiago; el jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo, Josep Vendrell, y el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey.