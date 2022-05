Los funcionarios abren otro frente con Moncloa por el empleo público en 2022

Con el acuerdo de teletrabajo atascado y el plan de ahorro energético en la administración todavía por negociar, los funcionarios abren un nuevo frente con el Gobierno. Los sindicatos y el Ministerio de Hacienda y Función Pública comenzarán esta semana la negociación de la próxima oferta de empleo público para la Administración General del Estado (AGE), correspondiente a 2022. Todavía sin conocer el número total de bajas que se produjeron en 2021, los sindicatos reclamarán una cifra ambiciosa, no solo para cubrir las jubilaciones, sino también para dotar a las oficinas públicas de los recursos que estiman necesarios.

Según los datos del Boletín Estadístico del Registro Central de Personal, en el primer semestre de 2021, estaban previstas 4.500 jubilaciones por edad de los funcionarios. Fuentes sindicales calculan que podrían ser alrededor de 9.000 en el año completo. Sin embargo, estas cifras no son suficientes para estimar cuánto personal se requiere en la administración. Las mismas fuentes subrayan que es imprescindible identificar en qué áreas se están produciendo esas bajas para poder aplicar las tasas de reposición, del 110% como carácter general y del 120%, en los ámbitos prioritarios.

El año pasado, el Gobierno aprobó una oferta pública de empleo con 30.445 puestos, un 8,5% más de lo que había calculado en los presupuestos generales del Estado. Del total, 23.491 correspondían a la Administración General del Estado y 9.509 de promoción interna. Pero pese a ser la mayor oferta pública de la historia, los sindicatos consideraron que no era suficiente y reclamaron una oferta plurianual y que se eliminase la tasa de reposición.

La normativa indica que la oferta de empleo público debe publicarse antes del 1 de junio de 2022, por lo que el plazo para negociar es de apenas un mes, con otras cuestiones pendientes en la agenda. No obstante, la oferta del pasado año no se concretó hasta finales del mes de julio. Las fuentes consultadas dan por hecho que Función Pública les presentará en la reunión del jueves los datos de bajas del año 2021, que todavía no se han revelado. Por su parte, las organizaciones sindicales intentarán acudir al encuentro con una propuesta con la que poder empezar a negociar.

Además de las plazas libres y las de promoción interna en las que se suele dividir la oferta de empleo, la de este año contará también con el acuerdo de estabilización del personal temporal. Se trata del compromiso que recoge la Ley 20/2021 y que, según Hacienda, supone "una eliminación de facto de la tasa de reposición", ya que la obligatoriedad de convocar las plazas antes de que transcurran tres años desde su ocupación temporal implica que la tasa de reposición se tendrá que adaptar al volumen de plazas y a las ofertas de empleo público y no al revés.

Desde Csif critican que en la última Encuesta de Población Activa (EPA), publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) se constata una reducción del empleo público de unas 7.300 personas con respecto al trimestre anterior. "Ante la situación de incertidumbre que afronta España por la crisis energética, el alza de los precios, la situación económica y el empobrecimiento generalizado de las familias españolas, CSIF ha reclamado un acuerdo para proteger a nuestras administraciones ante eventuales recortes y que garantice la estabilidad en el empleo. En este sentido, consideramos urgente un plan de recursos humanos para apuntalar sectores clave de nuestro Estado de Bienestar que, como hemos visto durante la pandemia, están en una situación muy débil", reivindican.

Los sindicatos volverán a poner de manifiesto el envejecimiento de las plantillas públicas que se agravará en los próximos años. Por ello, esperan que la oferta que plantee Función Pública cumpla con sus expectativas y tenga en cuenta la situación actual de la administración. Los representantes de los trabajadores y los técnicos del Ministerio se sentarán a negociar este jueves el número de plazas y, desde los sindicatos, esperan poder avanzar también en otros aspectos, como el del teletrabajo.