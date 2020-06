Gana el mayor 'Sueldazo' de la ONCE: 300.000 € al contado y 5.000 € al mes

Un vecino de Málaga ha ganado el mayor 'Sueldazo' de la ONCE con un premio de 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años. Este es el primer Sueldazo de la ONCE después del parón provocado por la crisis sanitaria, que ha repartido cerca de 1,7 millones de euros en el polígono San Julián (Málaga).

Los sorteos de la ONCE han vuelto con fuerza en Málaga. El viernes el Cuponazo dejó en la ciudad andaluza unos 250.000 euros, mientras que sábado, la ONCE ha repartido un total de 1.680.000 euros entre diez vecinos, según recoge la agencia Europa Press.

Carlos Rodríguez Sánchez, vendedor de la ONCE desde 2009, ha vendido diez cupones premiados a las cinco cifras; nueve de ellos dotados con 20.000 euros y la serie agraciada con 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años que suman un millón y medio de euros, han informado desde la ONCE en un comunicado.

Carlos Rodríguez tiene su punto de venta habitual en la barriada de Santa Rosalía Maqueda, pero este sábado vendió a las puertas de Leroy Merlín de Málaga, en el polígono San Julián, donde dio el premio. Cuando en la noche de este sábado conoció la fortuna repartida entre sus clientes reaccionó con "tanta emoción como nerviosismo". El confinamiento le ha resultado "muy duro", reconoce, y estaba "deseando volver a la venta para recuperar su normalidad".

"Estaba loco por salir a vender. Eso es lo que ha pasado, que he salido con muchísimas ganas y le he puesto mucho coraje a la cosa. Yo creo que esa actitud es la que me ha traído el premio. He salido como una bala y estoy eufórico vendiendo. Esa debe ser la actitud para vender", ha afirmado.

Así Rodríguez se declara feliz por la alegría que ha repartido entre sus vecinos. "La satisfacción de dar el premio no tiene precio. Y más en estos momentos, es lo mejor que puede ocurrir para levantar el ánimo y la economía", ha incidido.

Después de tres meses sin actividad comercial por la pandemia -la primera en sus más de 81 años de historia-, la ONCE ha dedicado todos los sorteos de esta semana, desde el pasado lunes y hasta este domingo, a reconocer el esfuerzo de la ciudadanía durante este tiempo y agradecer el trabajo de los profesionales que han sido esenciales en la lucha contra el COVID-19.