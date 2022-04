Garamendi avisa del elevado déficit del Estado y solicita "rigor presupuestario".

Ante la situación actual que vive España por las repercusiones de la guerra de Ucrania, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha avisado del elevado déficit del Estado, que es la "primera empresa del país", y ha reclamado "rigor presupuestario y ortodoxia económica" ante la actual situación. Garamendi se ha expresado así en la clausura de la Asamblea de CEOE Castilla y León en la que se ha reelegido como presidente de la patronal autonómica a Santiago Aparicio.

En este marco, Antonio Garamendi ha señalado que hay que ser conscientes de la actual situación, motivo por el que ha habido que endeudarse, pero ha advertido de que la deuda pública ya es del 120% del PIB y no del 98% y, aunque las familias y las empresas no tienen tanto problema, es una deuda "altísima" en la "primera empresa" del país. Por ello, ha reclamado "rigor presupuestario y ortodoxia económica", alfo fundamental porque "los tiempos que van a venir no son fáciles" y ha vaticinado subidas de tipos, al tiempo que ha incidido en la inflación actual, que algunos ni conocen, y que además estaba antes de la guerra, por lo que "es importante no echarse a llorar", pero sí ponerse a la labor de "intentar hacer las cosas bien".

El presidente de CEOE, quien ha destacado el trabajo hecho en dos años difíciles y la unión de todos, ha asegurado que "es clave y está demostrado que en este tiempo que "el esfuerzo común es el que salva a un país". En esta línea, ha incidido en que en estos dos años se ha tenido una pandemia, un volcán, una Filomena y ahora una guerra, que además se está notando, por lo que ha pedido ser conscientes de todo ello y trabajar "día a día"

"Unidad"

Tras expresar el "rechazo frontal" a la invasión de Ucrania, Garamendi ha asegurado que "es el momento de la unidad" y hay que implicarse y apoyar a la gente que lo está pasando mal, algo de lo que ha puesto como ejemplo a los empresarios, que ofrecerán empleo a los ucranianos que se encuentren en España y se vuelcan igual que lo hicieron en pandemia, cuando se pusieron "al lado" de la Administración para ayudar. "Se ha demostrado que empresarios también somos buenas personas porque a veces oímos cosas diferentes a lo que realmente somos", ha añadido.

Además, ha puesto de manifiesto la importancia del diálogo social, "clave" que ha permitido firmar prácticamente 15 acuerdos de todo tipo, y ha apuntado que el Covid ha hecho avanzar en muchos cambios y han tenido que trabajar conjuntamente en cuestiones como la Ley del Teletrabajo, que sin la pandemia hubiera tardado siete u ocho años en incorporarse.

Acuerdo de negociación colectiva

Ahora, ha añadido, no sabe si firmarán o no el Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC), algo que sería una "gran noticia", pero si no hay acuerdo, cree que no se debe "echar en cara" las cosas sino seguir trabajando en el diálogo social. "Porque aquí no sobra nadie, necesitamos a todos los que estén dentro del arco parlamentario y lo que marca la Constitución", ha señalado Garamendi, quien ha pedido defender las instituciones.

El presidente de CEOE ha señalado que se tienen "muchos retos", como la innovación, pero también se presenta una gran oportunidad para la cohesión territorial, muy importante en Castilla y León y ha abogado por potenciar la Formación Profesional Dual porque si se habla de digitalización o sostenibilidad, la gente "no está preparada" y se va a gestionar muy mal, por lo que ha llamado a desarrollar la Ley de FP.

También ha apuntado la necesidad de potenciar la industria, en el caso de Castilla y León con apoyo a las infraestructuras. Finalmente, ha recordado los tres principios con los que trabaja CEOE: independencia, "pero de la buena"; sentido de Estado, "fundamental, y es querer a tu país, y se llama España"; y lealtad institucional, que considera "básico"