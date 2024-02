Garamendi (CEOE) critica los cambios en el empleo parcial: "Un apretón de tuerca"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado este miércoles la prohibición de reducir la jornada parcial sin el acuerdo del trabajador aprobada este miércoles. Considera la medida como "otro apretón de tuerca unilateral". "En España hay 4.500 convenios colectivos, llevamos 45 años gestionando convenios que dan la paz social de este país. El problema es que el Gobierno, cada día que pasa y además por motivos electorales, utiliza el diálogo social y eso es un auténtico error. En definitiva, sin consultar se toman estas decisiones, lo que supone ir en contra de ese diálogo social del que tanto se habla", ha subrayado.

Al hilo de ello, Garamendi ha querido incidir en que las decisiones unilaterales "van justamente contra del artículo 7 de la Constitución que habla del diálogo social". "Es difícil que te planteen sentarte en una mesa en ese diálogo cuando cada tres minutos te van cambiando, en este caso, el Estatuto los Trabajadores, por puros intereses partidistas", lamenta el dirigente empresarial, en referencia a la transposición de la directiva europea sobre condiciones previsibles y transparentes aprobada ayer por el Consejo de Ministros. Denuncia que el Gobierno "cambia las normas de un día para otro sin pasar por el diálogo social".

Así lo ha manifestado Garamendi en una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, en la que además lamenta que desde el Ejecutivo central no haya tenido en cuenta las peticiones de la CEOE, en lo que respecta al salario mínimo interprofesional (SMI). "No se ha atendido en absoluto esa reivindicación que hacíamos de una especie de rebaja, de una ayuda de lo que era la parte de la Seguridad Social, es que no se nos ha hecho ni caso", ha denunciado.

El presidente de la CEOE ha apuntado a la "importancia de respetar el ámbito de los demás", porque "si esto va a significar la pérdida mil millonaria de la industria, de muchas familias que están en otro tipo de negocios, pues yo creo que también hay que valorarlo", ha señalado.

Preguntado por la reforma del subsidio de desempleo, Garamendi ha asegurado que van a asistir a la mesa de diálogo social "a ver que nos cuentan". "Pero ir a una mesa donde tienes, en muchos casos, el resultado final, es como si te dicen, señor, vaya usted al partido de fútbol, pero que sepa que va a perder 5-0, es decir, ya con el resultado puesto antes de entrar en el campo, pues no lo sé, es decir, vamos a ver qué es lo que nos trasladan", ha apostillado.

A este respecto, ha dejado claro que desde la patronal consideran que son "fundamentales" las políticas activas de empleo. "Pensamos que hay que equilibrar y ver cómo a la gente de más de 50 años la vamos incorporando al empleo, y ver cómo podemos conjugar esas ayudas, como la renta mínima que nosotros apoyamos en su día, con esa búsqueda del empleo, algo fundamental en la vida de una persona", ha explicado. Garamendi critica que el Gobierno esté en una dinámica "más bien política que realmente de buscar soluciones".

"Nosotros no estamos en política, estamos en el diálogo social, pero estar al albur de tomar decisiones y que mañana te las cambien, como por ejemplo ayer mismo la ministra, que ha defendido los convenios autonómicos, cuando una parte fundamental de la reforma laboral, precisamente además para el planteamiento de la unidad de mercado, fue la libertad de la empresa de elegir cuál es el espacio donde tú negocias con tus trabajadores", ha explicado respecto al compromiso del Gobierno de aprobar el acuerdo de investidura con el PNV sobre la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los sectoriales y estatales.