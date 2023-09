El Gobierno se aferra a los datos de empleo y turismo y descarta un retroceso del PIB

S&P Global daba el aviso este martes al apuntar que el sector servicios español se contrajo en agosto debido a la caída de la actividad, los nuevos pedidos y a una desaceleración de la demanda. El que había sido motor de la recuperación tras la pandemia se ha contagiado de la debilidad de la industria tanto en España como en el resto de Europa. Así, el índice PMI de Servicios, que se confecciona a partir de una encuesta a los responsables de compras de las empresas del sector, arroja el primer retroceso de su actividad desde octubre del año pasado, y esto lleva a los economistas que lo elaboran a prever que la economía nacional se contraerá un leve 0,1% entre julio y septiembre.

Pese a que este es un indicador de expectativas, los resultados generan cierta preocupación, dado que el sector servicios en conjunto representa alrededor del 70% del PIB y del empleo, siendo la rama de actividad que más contribuye a la economía nacional -según datos del propio Ministerio de Industria, Turismo y Comercio-. Ese retroceso del PIB no es un escenario que, en principio, contemplen en el Gobierno, como reconocen fuentes de Asuntos Económicos. En el departamento que capitanea la vicepresidenta primera en funciones inciden en que no hacen previsiones trimestrales, recuerdan que los PMI no dejan de ser una encuesta, y que lo importante es la evolución de los indicadores, y tanto el empleo como el turismo, sin ir más lejos, han evolucionado bien.

En julio, España alcanzó un récord de llegadas de viajeros internacionales. Visitaron el país 10,1 millones de turistas, un 2,6% más que en el mismo mes de 2019, antes de que estallase la pandemia de Covid; y su gasto creció muy por encima, un 16% hasta los 13.853 millones de euros en total. La subida de los precios hoteleros no ha mermado la actividad y el sector confía en que la temporada estival se alargue (las perspectivas de ocupación de septiembre son muy positivas) dando algo más de oxígeno a la economía hasta finales de año.

La clave está en ver si el consumo aguanta y ayuda a compensar un contexto en el que la debilidad de nuestros principales socios comerciales podría hacer mella en las exportaciones -que vienen de caer en el segundo trimestre-. Alemania no consigue salir del estancamiento y no es la única de las grandes economías de la Eurozona que se está resintiendo con la subida acelerada de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo -y de la que está por ver si continúa el próximo 14 de septiembre, cuando se reúne de nuevo su Consejo de Gobierno-.

Confianza del consumidor en máximos y el cálculo de la AIReF

De momento, la confianza del consumidor marcó en julio máximos desde finales de 2021, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), a la vez que los datos de créditos al consumo que maneja el Banco de España (BdE) apuntan a que estos resistieron ese mismo mes pese al alza de los intereses que viene registrándose desde que el BCE empezó a subir los tipos. De esta forma, el volumen total de nuevos préstamos apenas retrocedió en 100 millones y alcanzó los 2.719 millones de euros en total. Los expertos consultados apuntan a que mientras el empleo no sufra el consumo seguirá tirando.

Lo cierto es que el mercado laboral se ha resentido con el final del verano, al registrar la primera subida del paro desde febrero (con 24.826 personas más apuntadas a las listas del SEPE) y un descenso de las afiliaciones como no se veía desde que concluyó la campaña de Navidad (185.385 cotizantes menos). Con todo, el total de afiliados a la Seguridad Social se mantuvo por encima de los 20,7 millones, en lo que supone su mejor dato para un mes de agosto desde que hay registros.

Tomando algunas de estas referencias y otros indicadores macro que se han ido publicando hasta el 5 de septiembre, el modelo MIPred de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que recoge la evolución del PIB en tiempo real, estima que la economía crecerá un 0,3% en el tercer trimestre del año. Este cálculo, que se ha elaborado con más del 33% de los indicadores del trimestre disponibles, estaría en línea con el freno a la actividad que los principales organismos nacionales e internacionales advertían que podría producirse en el segundo tramo del ejercicio.

Esta previsión sería compatible con un avance de la actividad del 2,3% en el conjunto del ejercicio, como apunta el Banco de España, que han empezado a poner en cuestión, sin embargo, analistas como los de S&P Global ç8sobre todo a raíz del empeoramiento de las economías del entorno. Es un cálculo más optimista que el del Ejecutivo en funciones o que el de la Fundación de las Cajas, Funcas, que como este sitúa el crecimiento en el 2,1% en el conjunto del ejercicio.