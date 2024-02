¿Cuánto cobran en la UFC? El dinero que puede ganar Topuria ante Volkanovski

"Soy Ilia Topuria y noquearé a Volkanovski en el primer asalto. Le voy a machacar de una forma espectacular. Al que le queda la mínima duda, que se joda", afirmó el luchador español en la rueda de prensa previa al combate. 'El Matador' no se cansa de demostrar la confianza que tienen en sí mismo y lanza 'dardos' a diario en tono retador al actual campeón. Sabremos de lo que es capaz en la madrugada del 17 al 18 de febrero (06:00 hora española aprox.) en el Honda Center de Anaheim (California). En juego, el Campeonato de peso pluma de la UFC, en una de las peleas más esperadas de las MMA en los últimos tiempos. ¿Cuánto dinero se lleva el ganador en este tipo de combates?

La Ultimate Fighting Championship (UFC) es la mayor empresa de artes marciales mixtas y paga tantos los salarios como los premios a los vencedores de las peleas en función del ranking. La clasificación la forman el actual campeón y defensor del título, Alex Volkanovski, y otros 15 luchadores, entre los que se encuentra el aspirante, Topuria. Este listado lo elaboran entre periodistas estadounidenses especializados en base a la evolución de los luchadores en los combates previos. Además, las victorias son las que dan la oportunidad de luchar frente al campeón y, por lo tanto, optar al cinturón.

Topuria debutó en la UFC en 2020 y desde entonces ha ido subiendo puestos en el ranking gracias a sus 14 triunfos y cero derrotas. Sus dos últimas victorias, frente a ante Bryce Mitchell y Josh Emmet le han aupado hasta la tercera posición. Cuando Dana White, CEO de la compañía, anunció esta velada 298 del UFC, era quinto del ranking. 'El hispanogeorgiano solo está por detrás de Max Holloway (EEUU) y Yair Rodríguez (México), además del defensor del título. Volkanovski ha revalidado cinco veces el cinturón de peso pluma desde 2019 y está considerado como el mejor de la historia en esta categoría.

¿Cuánto cobra Topuria y los peleadores de la UFC?



Teniendo en cuenta el citado ranking, la UFC divide a sus luchadores en tres niveles salariales. Pagan entre 15.000 y 30.000 dólares por combate a los debutantes o que aún son poco conocidos. Los que ya tienen una cierta trayectoria y van acumulando victorias, cobran desde 80.000 hasta 250.000 euros por cada pelea. Y por último, los rostros más reconocibles a nivel mundial, quienes más aficionados llevan a los eventos y optan al cinturón, pueden llegar a unas ganancias desde 500.000 hasta 3 millones de dólares. Hay cantidades fijas firmadas por contrato solo por entrar al octógono, aunque varían dependiendo de si consigue la victoria, si tienen patrocinadores o la audiencia, entre otras variables.

En el combate celebrado en junio de 2023, cuando Topuria arrasó a Josh Emmet, el luchador español ganó algo más de 100.000 dólares. Una cifra que multiplicaría por cinco de ganar a Volkanovski. Según medios especializados, podría llegar a ganar 532.000 dólares si derrota al australiano en el octógono del Honda Center. Una victoria que a buen seguro le reportaría otros réditos económicos, ya que cada vez es un mayor reclamo para las grandes marcas y este triunfo le daría un mayor prestigio.

Va camino de superar los 2 millones de euros en premios

Topuria está protagonizando una carrera vertiginosa tanto en lo deportivo como en lo económico desde en menos de cuatro años en la UFC. En abril de 2023, antes de la última pelea, visitó a David Broncano en La Resistencia y le confesó que a su cuenta bancaria llegan "entre 60.000 y 100.000 euros al mes, ganados a pura hostia". Un tiempo antes, concedió otra entrevista a Luis M. Villanueva, CEO de Webpositer Agency. Aseguró que desde que compite en UFC había ganado "entre un millón y un millón y medio de euros".

Ante el actual campeón tiene la oportunidad de dar otro buen empujón a su cuenta bancaria. Y por falta de confianza no va a ser: "¿Qué tiene Volkanovski? Poder de nocaut no tiene, poder de sumisión no tiene, lo único que tiene es que corre y patea y combina superbien. Pero yo no soy Korean Zombie, ni el trapo de Yair, ni el paquete de Brian Ortega", afirmó para dar otro golpe verbal tanto a su rival como a otros competidores.

Topuria no quiere quedarse aquí y su próximo gran objetivo es llevar la UFC a España a finales de 2024: "Si fuera mi decisión pelearía contra Conor McGregor en el Santiago Bernabéu", finalizó en las horas previas a la ceremonia del pesaje, cuando tendrá que clavar los 65,8 kilos en la báscula.