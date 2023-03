JP Morgan lidera un segundo intento de sostener al First Republic Bank

El objetivo es restablecer la confianza en el mercado financiero y tras caer las piezas de Silicon Valley Bank (SVB) y Credit Suisse, todas las miradas se dirigen ahora hacia el First Republic Bank cuyos títulos están en caída libre y se dejan entorno al 30% en Wall Street. Al frente de esta noble causa se ha puesto el presidente de JP Morgan, Jamie Dimon, quien como informan medios como Bloomberg y The Wall Street Journal encabeza las negociaciones, junto a las autoridades y reguladores estadounidenses, para un segundo intento de reflotar la entidad asediada en los mercados. Lo que, a la vez, es un reconocimiento implícito de que la inyección conjunta de 30.000 millones de dólares en el banco no ha servido de mucho. Sobre la mesa, se contemplan todos los escenarios. Entre ellos, el de una nueva inyección de capital y el de la venta de la entidad a un tercero.

Como informa Bloomberg y The Wall Street Jounal, del First ya han salido depósitos por valor de unos 70.000 millones de dólares de sus depósitos, alrededor del 40%, desde que a inicios de mes colapsaron el Silicon Valley Bank (SVB) y el Signature Bank. Todo ello, ha forzado a Dimon a tomar el timón y liderar una respuesta de la industria financiera en línea con lo el histórico papel que ha desempeñado el gigante banario en 2008 cuando cayó Bear Stearns y Washington Mutal Inc. O ya en el Pánico de 1907 cuando el propio J. Pierpont Morgan y otros banqueros ayudaron a mantener a raya una mayor propagación de una crisis bancaria.

Esto supone que los 30.000 millones de dólares inyectados en forma de depósitos ingresados hace una semana por 11 grandes bancos estadounidenses no ha dado resultado y el First Republic Bank no ha logrado recuperar la confianza de los inversores. Sobre la mesa hay varias opciones en vista de la experiencia reciente. Se baraja, por ejemplo, convertir parte o la totalidad de esos 30.000 millones en una inyección directa de capital.

El problema es que, de nuevo, estamos en una carrera sin reloj en la que el First se desangra en Bolsa mientras la presión no deja de subir. Sus acciones han perdido ya el más del 80% de su valor en lo que llevamos de mes. En este contexto, también se contemplan otras opciones más allá de una quirúgica inyección de capital: la venta de la entidad a un tercero, según ha asegurado una fuente familiarizada con las conversaciones.

En cualquier caso, el First continúa con un importante agujero en su balance que las recientes ayudas no han conseguido rellenar. Un portavoz del banco aseguró ayer que "el First Republic Bank esta bien posicionado para gestionar la actividad de los depósitos a corto plazo".