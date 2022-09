Juicio a un hombre por eludir el pago de una deuda de 2 millones con Hacienda.

La Audiencia Provincial de Cantabria juzga este martes al administrador único de una mercantil acusado de servirse de un entramado de testaferros y sociedades, también acusados, para simular operaciones que le permitieran eludir el pago de una deuda con la hacienda pública, hechos por los que el fiscal pide tres años de prisión y una multa de 3,5 millones euros. Según el escrito del Ministerio público, la mercantil de la que era administrador único el principal acusado tenía una deuda con Hacienda derivada de una reducción de capital y debía ingresar un IVA por importe de 1,73 millones de euros.

Así, "con el manifiesto designio de eludir el pago de la cuota tributaria adeudada", el acusado junto a otras personas simuló la adquisición de varios inmuebles por parte de su empresa, "de forma que mediante el libramiento de las facturas correspondientes a las supuestas ventas figurase dicha sociedad con un IVA soportado de 1,62 millones de euros, añadiendo el resto de cantidad en concepto de IVA por labores de intermediación".

De ese modo, el principal acusado "pudo compensar todo el importe y no ingresar cantidad alguna, con notorio perjuicio para las arcas públicas", añade la Fiscalía. En las operaciones de compraventa "no existen pagos efectivos", "no se fijan con nitidez ni cantidades ni medios de pago documentados, lo que evidencia que se trata de un carrusel de operaciones ficticias destinadas únicamente a aflorar un IVA soportado" por la mercantil por un montante de 1,62 millones de euros.