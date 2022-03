El Kremlin avisa de que no dará gas "por caridad" a los que no paguen en rublos.

Vladimir Putin no se rendía ante los vetos económicos del resto del planeta y lanzaba su propio órdago. Los países "inamistosos" -incluidos los europeos- solo podrán comprar gas natural del país si pagan en rublos, informaba el Gobierno ruso la semana pasada. Ahora, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha advertido este lunes de que Rusia no proporcionará gas "por caridad" a los países "hostiles" que no quieran pagarlo en rublos. Peskov ha reconocido que el proceso de suministro de gas es "muy complicado" y ha indicado que Moscú aún evalúa los detalles de este suministro tras revelar sus planes de exigir el pago por la materia prima en rublos para los países que han impuesto sanciones en represalia a la invasión de Ucrania.

Si bien no ha adelantado posibles medidas contra los países que no quieran pagar en la moneda rusa, sí ha asegurado que Rusia "definitivamente" no proporcionará gas a Europa "gratis". "Eso seguro", ha incidido, remarcando que "es difícilmente posible comprometerse con la caridad" en la situación actual del país euroasiático, según ha recogido la agencia de noticias rusa TASS. El presidente ruso, Vladimir Putin, expresó la intención de cambiar la moneda de pago del gas la semana pasada, aunque garantizó que Rusia continuará suministrando gas de acuerdo con los volúmenes y los precios establecidos.

Rusia suministra alrededor del 40% del gas natural de la UE, una dependencia que ha ensombrecido la respuesta de Europa a la guerra. Tras la invasión rusa de Ucrania, la UE lanzó una batería de medidas inédita con el objetivo de asfixiar la economía del país. Entre otras, se aprobó la exclusión de varios bancos del sistema SWIFT, la congelación de los activos de personas vinculadas con el Kremlin y del banco central del país o la prohibición de las transacciones con la autoridad monetaria. Sin embargo, hasta ahora han evitado imponer sanciones contra el sector energético por la necesidad de que el tráfico de gas o petróleo continúe hacia Occidente.