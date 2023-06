Krugman cree que Europa saldrá de la crisis sin caer en una gran recesión

El economista estadounidense laureado con el Premio Nobel de Economía en 2008 Paul Krugman ha considerado que la inflación que en la actualidad se registra en Europa y en Estados Unidos no se mantendrá en el tiempo, subrayando que el 'Viejo Continente' saldrá de esta crisis sin caer en una gran recesión.

Así lo ha señalado durante su intervención en el Vigo Global Summit 2023, organizado por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo en el marco del 75 aniversario de esta institución. El evento, que se celebra entre este martes y miércoles en el Auditorio Mar de Vigo, reúne a expertos referentes y líderes de opinión y cuenta con la presencia de otro premio Nobel, Abhijit Banerjee.

En él, Krugman, que ha sido el primer ponente tras la inauguración del Congreso en la tarde de este martes, ha llevado a cabo su conferencia sobre 'El Auge y Declive de la Inflación durante la Pandemia', poniendo el foco en que a diferencia de la inflación registrada en la década de 1970, en la actualidad esta subida de precios no quedará impregnada en la economía, sino que, según sus predicciones, volverá a situarse entorno al 2%.

La pandemia, un trastorno para la economía

El economista se ha referido a la situación vivida en Estados Unidos, donde la inflación se inició antes y una vez llegado al pico, comenzó a descender. A pesar de que se podría suponer que se iba a producir una recesión económica, esto no ocurrió y el empleo se mantuvo, con un mercado laboral "excelente". El caso europeo, según ha reconocido, fue diferente, ya que la pandemia trastornó el contexto económico. Aún así, espera que la reducción de la inflación no lleve a la Zona Euro a una gran recesión, aunque sí ha reconocido que ya ha entrado en "recesión técnica", pero que no supondrá una gran crisis económica.

"Soy bastante optimista respecto a controlar la inflación sin pagar un peaje elevado", ha subrayado, insistiendo en que en Estados Unidos el IPC ya ha bajado aunque todavía no está en niveles óptimos y no se ha vivido una recesión. Krugman se ha referido a cómo las administraciones han intentado durante la pandemia mantener el poder adquisitivo de los ciudadanos, pese a que la producción se redujo en gran medida. Esto derivó en un aumento de la inflación, que en muchos casos no se preveía que fuese a alcanzar niveles tan altos.