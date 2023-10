Las colonias baratas de Mercadona y Zara que son clones de perfumes caros

Las colonias baratas de Mercadona son cada vez más demandadas. El olor que desprenden se asemejan a algunos de alta perfumería, por lo que se han vuelto muy populares. Sin embargo, la cadena de supermercados no es la única que ha inspirado sus colonias en perfumes, sino que Zara ha seguido la misma estela. Otros hipermercados, como Lidl, Carrefour o Aldi, triunfan con la misma estrategia con precios que rondan entre los cuatro y los diez euros.

En el caso de Mercadona, las clones de colonias más conocidos son las de la colección Cómo tú para hombre y para mujer (Le Male de Jean Paul Gaultier y Amor Amor de Cacharel), Elección Privada (La Vie Est Belle), Rose Nude (Chloé by Chloé) o Gesto - (Boss de Hugo Boss), entre otras. Pero cada cierto tiempo hay novedades en los lineales de la sección de belleza del supermercado.

Celeste: Black Opium

Esta colonia que ha estrenado Mercadona en verano tiene un aroma muy similar al de Black Opium, uno de los perfumes por excelencia para mujer de Yves Saint Laurent. El precio en el supermercado es de solo 7,50 euros por el eau de toilette de 100 ml, que forma parte de un lote que además incluye una cinta multiusos y un adaptador para el móvil. El perfume cuesta unos 85 euros. Ambos tienen aroma a vainilla y talco. Aunque el de Mercadona es menos intenso y duradero, está siendo todo un éxito en las redes sociales.

Capítulo Chipre: Mon Paris

Hay muchos productos que Mercadona retira y pone en el mercado cada cierto tiempo. Uno de ellos es esta colonia, Capítulo Chipre, que vuelve a estar a la venta por 7,50 euros el envase de 200ml. Tiene toques de rosas con frutos rojos y amaderados. Su olor recuerda mucho a Mon Paris, de Yves Saint Laurent, y a Gucci 2, un perfume que ya está descatalogado.

Zara tiene siete clones nuevos de la colección Nude

Los clones más exitosos de la cadena de moda española del grupo Inditex han sido Zara Seoul (Invictus Paco Rabanne), Zara Collection Man (1 Million Paco Rabanne), Red Vainilla (La Vie Est Belle de Lancome) o Gardenia (Black Opium de Yves Saint Laurent), entre otros. De cara a otoño, estrenan la colección Nude de colonias con olores que ya nos son conocidos, tal y como reflejan en el medio especializado Trendisima.com. El precio de todas ellas es de 15,95 euros.

La primera es Fabulous Sweet, cuyo aroma es similar a Lady Million Fabulous de Paco Rabanne, y que incluso se parecen en el nombre. Son colonias frutales donde destaca la mandarina y la pimienta rosa, además de la vainilla. En el caso de Zara Deep Garden, destaca el toque a pera y el toque intenso del haba tonka. Su olor recuerda a Good Girl de Carolina Herrera.

El tercer modelo de la colección Nude es Zara Eternal Magnolia, que entrelaza notas de flores blancas con madera. Su olor recuerda a la dulzura de Magnetism, de Escada. Y también hay hueco para una colonia con notas orientales, como es Zara Field at Nightfall, que huele de forma similar a This is Her, de Zadig & Voltaire.

En el caso de Zar Myself Flower, es una colonia floral con toque oriental, que tiene un olor similar a Mujer Allure, de Chanel, que huele a rosa, mandarina y vainilla. Zara Lightly Bloom es el clon más caro de todas ellas, se trata de Bright Crystal, de Versace. Por último, Zara Nude Bouquet, cuyo olor floral y femenino es similar a Miss Dior Blooming Blouquet.