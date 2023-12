Lotería de Navidad: qué casa prefabricada puedes comprarte si te ha tocado el premio

Con la llegada de la Lotería de Navidad, uno de los pensamientos más recurrentes es: “Si me toca algo, me compro una casa”. Sin embargo, teniendo en cuenta la tendencia actual del precio de la vivienda, que ha aumentado una media del 3,6% en el último año, parece que evidente que no todos los premios mayores aseguran la compra íntegra de una casa. Es más, con los precios actuales, podemos decir que solo el primer premio (400.000 euros al décimo) y el segundo (125.000 euros al décimo) podrían servir para adquirir una vivienda. Sin embargo, incluso si ‘solo’ te tocasen los 50.000 euros al décimo del tercer premio, también podrías estrenar una casa si es prefabricada.

Además, para tener en mente la cantidad real con la que contamos en el presupuesto para nuestra casa prefabricada, debemos tener en cuenta que si bien el sorteo de la lotería de navidad reparte premios sustanciales, es importante considerar la tributación a la que están sujetos. Los primeros 40.000 euros están exentos de impuestos, pero las cantidades superiores tributan un 20%. Así, el ganador del Gordo se lleva 328.000 euros de los 400.000 euros del premio, el segundo premio deja 108.000 euros, y el tercero 48.000 euros, después de impuestos.

Con este presupuesto ajustado a 48.000 euros del tercer premio de la lotería de navidad, podemos considerar un mercado como el de las casas prefabricadas, que en los últimos años han ganado una tremenda popularidad por su relación calidad-precio, rapidez de construcción y sostenibilidad. Esta tendencia refleja un cambio en las preferencias de vivienda, orientándose hacia opciones más económicas y personalizables. Justo lo que necesitamos si nos toca un buen ‘pellizco’ en la lotería de navidad.

Por eso, hemos reunido las mejores casas prefabricadas por menos de 48.000 euros que puedes encontrar ahora mismo en el mercado:

1. Factory Kit 265 de Frame House - 40.280 euros

Si te ha tocado un tercer premio y quieres invertirlo casi todo en tu futuro hogar, deberías considerar esta casa prefabricada de Frame House; una solución espaciosa y versátil a un precio competitivo de 40.280 euros. Este kit de casa prefabricada ofrece un generoso espacio de 265 m², ideal para familias más grandes o para aquellos que desean espacio adicional para oficinas o áreas recreativas. La casa incluye 6 habitaciones, 2 baños, un salón, cocina, garaje y una segunda planta, lo que la convierte en una de las opciones más completas del mercado en su rango de precio.

Además, el diseño puede ser personalizado según las necesidades específicas del comprador, ofreciendo una flexibilidad que rara vez se encuentra en la vivienda tradicional. Esta casa es perfecta para aquellos que buscan combinar la comodidad y el espacio de una casa convencional con las ventajas económicas y ecológicas de una vivienda prefabricada. Con su amplia distribución y diseño adaptable, el Factory Kit 265 es una inversión inteligente para un estilo de vida moderno y práctico. Y lo mejor es que aún te sobraría un buen ‘pico’ del premio para poder amueblarla.

2. Tini XS de Tini Living - 35.800 euros

Si no quieres invertir todo el tercer premio de la lotería de navidad en tu vivienda, el modelo Tini® XS de Tini Living es tu mejor opción una revolución en el concepto de vivienda compacta. Con un precio de 35.800 euros, ofrece un espacio de 16m2 meticulosamente diseñado para maximizar cada centímetro. Este modelo es perfecto para individuos o parejas que buscan simplificar su estilo de vida sin sacrificar la comodidad y el diseño.

La vivienda cuenta con todas las comodidades esenciales y se presenta como una solución ideal para aquellos que buscan reducir su huella de carbono. A pesar de su tamaño reducido, el diseño inteligente asegura que cada área sea funcional y estéticamente agradable. Además, Tini Living ofrece opciones de personalización, lo que permite a los propietarios adaptar la casa a sus gustos y necesidades específicas. Este modelo es una excelente opción para quienes buscan una vivienda económica, sostenible y con estilo.

3. La casa de hormigón y acero de La Fábrica de Casas - 29.990 euros

Con un tercer premio de la Lotería de Navidad (o dos cuartos premios), podrías adquirir una de las casas prefabricadas más baratas del mercado actualmente: la casa de hormigón y acero de La Fábrica de Casas. Valorada en 29.990 euros, consta de una estructura de 50 m² que combina el hormigón y acero, brindando una resistencia y durabilidad excepcionales. Esta casa está diseñada pensando en la eficiencia, ofreciendo dos habitaciones y un baño, ideal para pequeñas familias o parejas.

Su diseño contemporáneo se fusiona con la funcionalidad, proporcionando un espacio acogedor y moderno. La construcción de hormigón y acero no solo asegura una larga vida útil, sino que también garantiza un mantenimiento bajo, lo que es un atractivo adicional para compradores que buscan minimizar los costos a largo plazo. Además, estas casas suelen ser más rápidas de construir que las tradicionales, lo que significa que los propietarios pueden disfrutar de su nuevo hogar en menos tiempo. Un extra a considerar si lo que quieres es disfrutar lo antes posible de tu premio de la lotería de navidad.