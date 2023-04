La luz en el 'pool' ha estado dos días en tres meses por debajo del precio de un café

Está claro que los precios de la electricidad continúan disparados si los comparamos con los que había antes de que estallara la crisis energética. No obstante, podemos sacar algo positivo entre tanto catastrofismo: el poder de las renovables. Gracias a la generación 'verde', la electricidad en el mercado mayorista ('pool' en la jerga) ha sumado hasta 48 horas entre enero y marzo a un precio inferior al de un café.

Puede parecer poco, pero hay que tener cuenta que hemos dejado atrás un 2022 que ha sido el año con el precio de la electricidad más caro de la historia. De hecho, fulminó todos sus registros el 8 de marzo alcanzando los 545 euros el megavatio hora (MWh), pocos días después de la invasión de Rusia a Ucrania, que terminó de desatar la locura en los mercados energéticos iniciada tras el verano de 2021 al calor de las elevadas cotizaciones del gas natural y el CO2.

Entre enero y marzo de este año, el precio medio de la electricidad se ha situado en 96,3 euros/MWh, con un mínimo de cero y un máximo de 220 euros. En concreto, según datos del Operador del Mercado Ibérico (OMIE) recogidos por La Información, en el primer cuarto del curso se dieron 48 horas con precios entre cero y 1,8 euros/MWh. Destacan el 1 de enero y el 26 de marzo con el megavatio hora sin coste durante varias horas.

No obstante, hay que matizar que el hecho de que en el 'pool' se registren horas a cero euros, no significa que la luz sea gratis para un consumidor acogido a la tarifa regulada (PVPC), ya que tiene que asumir una serie de costes regulados, como el de las redes de transporte y distribución, entre otros. Por ejemplo, imaginemos que hoy el precio de la electricidad está a ceros euros entre las 14.00 y 15.00 horas, pues aun así tendría que pagar alrededor de 2/3 céntimos el kilovatio (kWh). Un usuario de un coche eléctrico podría recorrer 100 kilómetros pagando menos de medio euro bajo este supuesto.

Generación renovable

Este pequeño alivio en el 'pool' ha sido posible gracias, en gran parte, al empuje de las energías renovables. La generación 'verde' se ha disparado un 27% en el primer trimestre en comparación con el mismo periodo del ejercicio precedente, hasta los 36.018 gigavatios hora (GWh), según datos de Red Eléctrica consultados por este medio. Además, ha superado a la producción no renovable en 2.546 GWh. Por su parte, en lo poco que llevamos de abril también se han registrado precios de la electricidad a cero euros, y fue el domingo cuando la electricidad marcó de media su quinto precio más bajo de 2023, con 15,74 euros/MWh. Tan solo ha sido inferior el 1 de enero, con 6,45 euros/MWh; el 8 de enero, con 9 euros/MWh; el 16 de enero, con 11,9 euros/MWh; y el 17 de enero, con 4,6 euros/MWh.

La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) estima que el precio medio del mercado eléctrico español se sitúe este año en 112,15 euros/MWh, un 33% inferior al de 2022. Asimismo, será un 9,5% más barato que el del mercado alemán y un 31,9%, que el del francés. De su lado, la 'excepción ibérica', que limita el precio del gas para la generación de electricidad, no funcionó en todo el mes de marzo debido a que el precio del gas natural en el Mercado Ibérico del Gas (Mibgas) fue menor al de referencia para el cálculo de la compensación (55 euros/MWh). Así, desde el 1 al 30 de marzo, no hubo compensación media diaria a las eléctricas por el mecanismo de ajuste.

Con el fin de lograr el visto bueno de la Comisión Europea (CE) para poner en marcha el mecanismo, activo desde el 15 de junio del año pasado, el Gobierno se comprometió a reformar la tarifa regulada de la luz. El Ministerio para la Transición Ecológica quiere dotar al PVPC de una "mayor estabilidad" a la vez que se preservan las señales de precios del mercado (horarias) y a medio plazo. Lo que dijo en su día es que pretendía introducir una señal de precios a los productos a plazo, configurando esta como una cesta con referencia el mercado gestionado por OMIP, en el que se incluye un reparto de pesos entre el producto mensual, trimestral y anual.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) concluyó en su informe (no vinculante) al proyecto de real decreto para modificar la metodología de cálculo que el planteamiento del departamento de Teresa Ribera tendrá poco efecto en su objetivo de reducir la volatilidad de precios. En su opinión, en término medio, "no supone una ganancia relevante en estabilidad" para los consumidores. Si el Gobierno no introduce modificaciones tras el informe del regulador, el reparto se haría de tal forma que el producto mensual suponga un 10% del total, el producto trimestral se sitúe en un 36%, y el producto anual sea del 54%.

Asimismo se establece un marco transitorio por el cual la representatividad de la señal a plazo se incrementará de manera gradual para el periodo 2023-2025, de tal forma que, para el primer año, el peso de la señal sea del 25% y vaya incrementándose un 15% hasta alcanzar el 55% en 2025, dejando el 45% restante para la señal diaria e intradiaria. Según la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, el objetivo del Ejecutivo es que la reforma reciba luz verde en el primer semestre. El Consejo de Estado ya analiza el texto para su posterior aprobación en Consejo de Ministros.