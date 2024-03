¿Cuáles son las tarifas sin anuncios más baratas de cada plataforma de streaming?

Las plataformas de streaming nacieron como la gran alternativa a la televisión para ver contenidos sin anuncios, pero han ido virando su estrategia para ser rentables a largo plazo: o los usuarios pagan más o eligen una tarifa con publicidad. Netflix lo implementó hace meses en España, Disney+ fue la segunda en hacerlo y tanto Amazon Prime Video como SkyShowtime ya le han comunicado esta decisión a sus clientes. Además, la mayoría de ellas han subido los precios de todas las suscripciones en los últimos meses.

Tarifa de Amazon Prime Video sin publicidad: 6,98 euros al mes

En noviembre de 2022, Amazon Prime Video desplegó en Madrid una lona gigante que rezaba: "Hola, tele. No, no tenemos publicidad. Y por 4,99 euros al mes". Una mensaje que no ha envejecido de la mejor forma posible y que ha quedado desfasado en poco más de un año. Porque la compañía ha anunciado que a partir del 9 de abril de 2024 incluirá "publicidad limitada" en su plataforma. Aunque aseguran que su objetivo es "tener muchos menos anuncios que la televisión lineal y otros servicios de streaming". Defienden esta decisión en base a "seguir invirtiendo en contenido atractivo" y aumentar dicha inversión a largo plazo para mantener "la calidad y cantidad de los contenidos en Prime Video".

Para los suscriptores que quieran seguir viendo el contenido sin publicidad, tendrán que pagar 1,99 euros más, es decir, 6,98 euros al mes. Aun así, este aumento ha sido más comedido que en EEUU, donde el precio para ver Amazon Prime Video sin anuncios ha subido 2,99 dólares.

Tarifa de Netflix sin anuncios: 12,99 euros al mes.

La plataforma líder del sector de contenido audiovisual bajo demanda fue la primera en incluir publicidad en sus series y películas. Si el plan estándar con anuncios cuesta 5,49 euros al mes, el plan sin publicidad cuesta más del doble, 12,99 euros mensuales. Además, es necesario pagar esta suscripción para acceder a todo el catálogo, ya que el plan más económico tiene una limitación de contenidos que no están disponibles.

Tarifa de Disney+ sin publicidad: 5,99 euros al mes



En el mes de noviembre de 2023, Disney+ anunció la creación de una nueva tarifa más barata que incluía publicidad, el Plan estándar con anuncios, por 5,99 euros al mes. Para poder ver el contenido sin interrupciones, la tarifa más económica es el Plan estándar y cuesta 8,99 euros al mes u 89,90 euros al año.

Además, Disney+ ha aprovechado el anuncio de Amazon Prime Video y ha lanzado una oferta hasta el 14 de marzo. Incluye el plan con anuncios por 1,99 euros al mes durante el primer trimestre. Esta promoción no aplica a las tarifas sin publicidad.

Tarifa de SkyShowtime sin publicidad: 7,99 euros al mes

Esta plataforma, que aterrizó en España en 2023, une lo mejor del catálogo de Sky y Showtime, la competencia de HBO en EEUU. A partir del 23 de abril, los usuarios pasarán automáticamente a la versión Estándar Plus, que costará dos euros más y no incluirá publicidad. Para mantener el mismo precio, de 5,99 euros al mes, pero ahora con publicidad, tendrán que desactivar la renovación automática de planes.

La suscripción Estándar Plus costará 7,99 euros al mes o 62,99 euros al año, una subida considerable teniendo en cuenta que actualmente cuesta 5,99 euros al mes o 46,99 euros anuales. La buena noticia es que quienes se adhirieran a la promoción inicial a mitad de precio de por vida, podrán ver SkyShowtime sin anuncios por 3,99 euros al mes.

En el correo electrónico que han enviado a sus suscriptores informándoles de esta decisión, indican que "siempre nos hemos esforzado por ofrecer una experiencia premium a un precio asequible y estamos mejorando la calidad del contenido disponible en nuestra plataforma. Para ello, tendrá a su disposición más éxitos de taquilla poco después de que se estrenen en el cine y, también, más series nuevas y exclusivas. Además, nuestra oferta de SkyShowtime Originals, que incluye entretenimiento local, seguirá creciendo".

Tarifa de HBO Max: 9,99 € al mes o 69,99 € al año



En las próximas semanas HBO MAx desaparecerá y pasará a llamarse Max, como ocurrió en EEUU en mayo del 2023. Las cuentas serán transferidas automáticamente e incluirá “HBO Originals, exitosas series, películas, realities y mucho más". Sobre las tarifas, aún no hay una confirmación oficial. No se conoce si habrá una subida o se mantendrán los precios de HBO Max. Pero la tendencia del mercado nos hace pensar que sí la habrá. El precio actual de la tarifa sin publicidad es de 9,99 € al mes o 69,99 € al año. No hay ningún plan más económico con anuncios.

De cara al nuevo Max, todo hace indicar que habrá tres tipos de suscripción: el básico con anuncios, el estándar y el premium. En las próximas fechas se conocerán los precios. Discovery ha informado que los usuarios suscritos al descuento del 50% como oferta de lanzamiento de HBO Max podrán seguir disfrutándolo.