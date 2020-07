Las mejores cuentas nómina: ayudas para sueldos bajos y sin comisiones

Quien tiene una nómina, tiene un tesoro, al menos para los bancos. Las entidades españolas siguen reservando algunas de sus mejores ventajas para aquellos clientes que domicilian sus haberes como, por ejemplo, rentabilidades elevadas, devolución de una parte de los recibos o regalos. Además, si queremos disponer de una tarjeta de crédito, domiciliar la nómina nos ayudará a conseguirla.

Pero ¿los bancos aceptan todo tipo de nóminas? Lo cierto es que sí, pero no premian por igual a todos los asalariados. Mientras que algunas entidades ofrecen sus cuentas nómina a cualquiera que domicilie sus ingresos, sean del importe que sean, otros bancos fijan un importe mínimo para acceder a sus cuentas nómina con más ventajas, aclaran los expertos del comparador de productos financieros HelpMyCash.com.

Cuentas nómina para todo el mundo, sea cual sea el sueldo

Da igual que cobremos cada mes 400 euros que 4.000. Hay bancos que abrazan a todos los asalariados y no exigen nóminas de un importe mínimo para contratar sus cuentas. Es el caso de ING con su Cuenta Nómina, una cuenta corriente digital sin comisiones de mantenimiento. La entidad tampoco cobra por las transferencias, que llegan a su destino el mismo día siempre y cuando se realicen entre semana antes de la una del mediodía, y ofrece al cliente dos días de descubierto gratis. Más ventajas: tarjetas de débito y de crédito sin cuotas de emisión y de renovación, reintegros gratis en más de 50.000 cajeros en España y descuento del 3% en Galp y Shell. Además, ING ofrece Apple Pay, Google Pay y, como gran novedad, a partir de finales de julio de 2020 sus clientes podrán enviar y recibir dinero con Bizum.

Las cuentas corrientes sin comisiones ni condiciones también son una alternativa para aquellos clientes con una nómina de importe reducido, señalan fuentes de HelpMyCash. Este tipo de cuentas no tienen gastos y dan al cliente la libertad de domiciliar o no su nómina, que puede ser de cualquier importe. Un ejemplo es la Cuenta ON de Bankia o la Cuenta Online de BBVA, ambas reservadas para nuevos clientes. Son gratuitas, no tienen vinculación obligatoria, permiten hacer transferencias gratis, usar Bizum, pagar con el móvil y vienen acompañadas de una tarjeta de débito gratis para cada titular.

Si tu nómina es de más de 600 euros

La Cuenta Zero del Santander no tiene comisiones ni de mantenimiento ni por la operativa básica. Su principal ventaja es que sus titulares pueden sacar dinero gratis en los más de 30.000 cajeros que tiene el banco por todo el mundo. Para contratarla es necesario, entre otras opciones, domiciliar una nómina de al menos 600 euros y, o bien cargar tres recibos al trimestre, o bien usar seis veces al trimestre la tarjeta asociada a la cuenta. Permite usar Bizum y pagar con Samsung Pay y Apple Pay, pero la entidad no está adherida al wallet de Google.

La Cuenta Online Sin de Liberbank y la Cuenta Clara de Abanca no tienen comisiones, no cobran por las tarjetas ni por las transferencias y no nos exigen que asumamos ningún tipo de vinculación. Pero si domiciliamos una nómina de al menos 600 euros, nos llevaremos 150 euros de regalo. Eso sí, siempre que firmemos una permanencia de dos años. Ambas cuentas están pensadas para clientes que operan por canales digitales y permiten usar Bizum, así como los principales wallets para pagar con el móvil.

Cuentas para mileuristas… o casi

La Cuenta Nómina de Openbank conserva una ventaja que casi ningún banco ofrece hoy en día: devuelve el 1% del importe de los recibos domiciliados de luz, gas, teléfono, móvil e Internet, siempre que el cliente reciba una nómina de al menos 900 euros mensuales en la entidad. El banco online no cobra comisiones por la cuenta, ni por las transferencias ni por sus tarjetas de débito y de crédito, y ofrece el servicio Protección de Descubierto con el que se puede anticipar la nómina en caso de necesidad. Los titulares de la Cuenta Nómina Open pueden sacar dinero gratis de los 7.500 cajeros que tiene el Santander en España, además de enviar dinero con Bizum, pagar con el móvil (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay…) y disfrutar de descuentos en compras.

Aquellos que busquen rentabilidad y cobren al menos mil euros al mes pueden abrir la Cuenta Nómina de Bankinter que paga un 5% TAE el primer año sobre los primeros 5.000 euros y un 2% TAE el segundo. Si se mantiene el saldo máximo remunerable, al cabo de dos años las ganancias serán de casi 350 euros brutos. No tiene comisiones, permite hacer transferencias gratis y viene acompañada de una tarjeta de crédito sin coste con la que se puede sacar dinero de más de 14.000 cajeros en España. Además, los titulares de la cuenta podrán solicitar un anticipo del importe de su nómina si tienen un imprevisto. Bankinter ofrece Bizum, Apple Pay, Samsung Pay y Google Pay. La Cuenta Nómina de Bankinter es para nuevos clientes que domicilien una nómina de al menos mil euros, abonen tres recibos al trimestre y realicen tres movimientos de pago con tarjeta cada tres meses