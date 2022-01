Las migajas de repartir 6.500 millones en las pensiones: "Se ríen de nosotros"

Eugenio lleva trabajando desde los 7 años. Empezó como lechero, aunque unos años antes de jubilarse se dedicó a la albañilería. En casa 'había siete bocas a las que alimentar'. Ahora, con 85, ni puede ni tampoco hace un esfuerzo por ocultar su desengaño: el tema lo tiene, como él mismo confiesa a La Información, "trillado": "A mi ya no me preocupa nada. Total, para lo poco que me queda". Eugenio cobra una pensión contributiva de 700 euros, con la que apenas ahorra a final de mes: "Al final, quienes más notan la subida son los que cobran las prestaciones máximas. No las han subido prácticamente nada". El anuncio de revalorizar las pensiones con arreglo al IPC, realizado el pasado sábado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aumentará su paga en apenas 20 euros mensuales: "Si cobras diez, la pensión te sube más que si cobras uno", afirma con cierta resignación. "No consigo entenderlo", fulmina.

El Consejo de Ministros aprobará este martes el Real Decreto por el que las pensiones contributivas suben para este año un 2,5% y las mínimas y no contributivas, un 3%, tal y como establecen los Presupuestos Generales del Estado para 2022 y la primera parte de la reforma de las pensiones, en vigor desde el pasado 1 de enero. Según anunció este sábado Sánchez, el Ejecutivo destinará en total 6.500 millones de euros para "dignificar" las pensiones. En esta cuantía se incluye el coste de la paga compensatoria a los pensionistas por la desviación de los precios en 2021 respecto a la subida inicial (0,9%) y cuyo coste supera los 2.000 millones de euros.

Ana, por su parte, tiene una pensión de viudedad de 730 euros, y aunque la medida del Gobierno le afectaría hasta un 3%, la considera una medida insuficiente: "Se están riendo de nosotros. Cada subida es buena, pero no llega a corresponderse con lo que hemos trabajado y aportado nosotros". Esta jubilada le cuenta a La Información que hace poco le llegó una carta en la que le explicaban en qué medida le afectaría a ella: "En total la retribución me aumenta en 38,82 euros. Ni un euro más ni un euro menos", certifica. Ana está decepcionada con el anuncio de Sánchez, pero confiesa con una palpable desilusión que no esperaba menos.

La pensión contributiva de María, de 81 años, se acerca mucho más a la prestación media que reciben los jubilados: "Mi pensión es de algo más de 1.000 euros, y con la medida del Gobierno me subirá un 2,5%. Calculo que me subirán unos 50 euros, que el bolsillo agradece". Aunque ve con buenos ojos la medida, cree que se queda corta: "No se ajusta con el aumento de la luz, el butano, los productos... Siempre es bueno que suban pero creo que es insuficiente". Esta ex auxiliar de enfermería cree que con esta subida podrá tener "algo de desahogo" de cara a 'la cuesta' de final de mes.

Sánchez ha sacado pecho con este medida y la ha querido comparar con el modelo que diseñó el Partido Popular. Como ejemplo, el presidente del Gobierno ha señalado que una pensión mínima de 637 euros en 2017 hubiese cobrado este año 646 euros con el modelo de los populares, pero que con el nuevo sistema pasará a ingresar cada mes 720 euros, 74 más que sin la reforma. En el caso de las pensiones medias, como las de viudedad, frente a los 649 euros de hace cuatro años, este pasarán a 711, mientras que una pensión media de jubilación que fuese de 1.071 euros en 2017 se incrementará este ejercicio hasta los 1.182 euros, por encima de los 1.085 que recibiría si siguiese vigente el modelo implantado por los populares.

En el otro lado de 'la escala de pensionistas' encontramos a Alejandro, que recibe la máxima prestación, de unos 2.200 euros al mes. Ex trabajador de Ericsson, ve 'con buenos ojos' esta subida: "A mí me parece bien que suban, aunque creo que las pensiones más bajas no lo han hecho lo suficiente". Alejandro, de 71 años, cree que hay que poner el foco en aquellos que sufren más para llegar a fin de mes: "Yo con mi pensión obviamente no tengo problema, pero sí que conozco casos de personas que apenas tienen margen con las retribuciones que reciben", sentencia.