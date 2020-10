El misterio de Bizum, ¿dónde está el beneficio detrás del dinero 'gratis'?

Enviar dinero es más fácil y económico que nunca. "Si llevas móvil, llevas dinero" es el lema de Bizum, el servicio de pagos que ha cambiado el escenario con un sistema instantáneo y gratuito. Hasta hace unos años los clientes se encontraban con comisiones por sacar dinero del banco o realizar transferencias a otras entidades, pero ahora este servicio facilita el pago compartido a través del teléfono móvil en un momento en el que el uso de tarjetas o dinero en metálico se evita por el contacto que suponen.

La marca, que nació en 2016, ha logrado aunar a la banca española, que hasta ahora establecía sus propias comisiones para los métodos de pago, pero, además, lo ha hecho con un sistema gratuito para los clientes. Tras cuatro años operativos y más de 11,6 millones de usuarios, la empresa continúa abriendo horizontes y próximamente tiene previsto habilitar la opción de compra con el móvil en comercios. Ante esa situación la pregunta es clara, ¿dónde está el beneficio de este servicio por el que apuesta la banca española y que no cuesta dinero al cliente? "No somos una empresa orientada a beneficio", reconoce Fernando Rodríguez Ferrer, director de Desarrollo de Negocio de Bizum, aunque recuerda que la gratuidad es solo entre particulares y otros clientes como los comercios online sí que pagan por esta herramienta, al igual que ocurre por ejemplo con el pago con tarjetas en comercios.

Hasta ahora todas las entidades han optado por no cobrar comisión por el uso de bizum entre usuarios, aunque "lo pueden cambiar en cualquier momento". El objetivo es alcanzar el mayor número de clientes, pero al tratarse de un servicio digital, los usuarios son todavía reacios a activar estas herramientas, "parece que si no lo ofreces de forma gratuita no lo van a querer utilizar" por lo que optan por no aplicar el coste. No obstante, la inversión no es a fondo perdido, ya que los clientes sirven de 'gancho' para los comercios, a los que sí se aplica comisión.

Esta política ha permitido, como señala Rodríguez Ferrer, "una base amplia usuarios que luego resultaran atractivos a los comercios". A partir de los casi 12 millones de usuarios con los que cuentan, cada vez son más los comercios que apuestan por incluir este método de pago. En la actualidad son 4.236 comercios online y próximamente la opción de compra con el móvil también será posible en establecimientos físicos.

La nueva normalidad a la que ha obligado la pandemia del coronavirus ha ayudado a incrementar el uso de este servicio. Pese a que en un principio el confinamiento afectó, "estamos orientados a la actividad social y tuvimos una bajada", Rodríguez Ferrer señala que "los usuarios adoptaron nuevos usos: pago de las clases online, vecinos que hacían la compra a otros...". Además también se ha visto impulsado por la buena acogida que ha tenido la funcionalidad de pago en comercio electrónico. Esa situación ha permitido incrementar el importe medio de la transacción de de 43 a más de 60 euros.

La banca española, detrás de este servicio



Más allá de la gratuidad y del pago instantáneo, otra de las características de esta herramienta es la puesta en común de la banca española. A diferencia de otros productos bancarios, como por ejemplo la red de cajeros diferente según la entidad, esta vez se pusieron de acuerdo en impulsar de forma conjunta este servicio. El objetivo era hacer frente a las grandes tecnológicas, "sobre todo americanas y asiáticas que ya contaban con millones de usuarios", apunta el director de Desarrollo de Negocio de Bizum. Explica que al iniciarse "desde cero" la concepción del proyecto era diferente, "creas un nuevo servicio, quieres que sea un éxito y solo funcionaba cuantos más bancos estuvieran dentro".

Los bancos aprovecharon las sinergias para "cubrir un servicio casi universal" y en el que también había un nicho de mercado. Hasta entonces el pago entre personas se hacía a través de transferencias o efectivo, "pero implicaba mucho tiempo y esto era mucho más sencillo". Además, otro de sus objetivos era la reducción del efectivo. "Detrás de la gestión del efectivo -dice Rodríguez Ferrer- hay muchos intervinientes, el traspaso valores es muy costoso".

La banca española impulsó este servicio en 2016 a través de la compañía Sociedad de Procedimientos de Pago, S.L, una empresa en la que participan 25 bancos que operan en España, entre otros destacan Banco Santander, BBVA, CaixaBank o Banco Sabadell. La apuesta y participación de los bancos en este servicio queda patente en el consejo de administración, compuesto por una representación de las principales entidades bancarias españolas (CaixaBank, BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell, Bankia, Kutxabank y Grupo Cooperativo e Ibercaja).

El objetivo era "ser una solución doméstica". Pese a que afirman haberlo conseguido, el proyecto mantiene su ambición y espera ser "mucho más relevantes, tener una posición más fuerte". En el mercado compiten con plataformas de pago de otros países, como Paypal o Whatsapp, entre otras, pero también tienen entre sus competidores las clásicas transferencias bancarias o el propio efectivo.

En los planes de la empresa, la apuesta europea por iniciativas tecnológicas juega un papel clave. Desde la Unión Europea se buscan soluciones de pago por cuenta, desde el que se apoya Bizum, porque prevén una "revolución" en el futuro. "La UE estima que el pago por cuenta alcance el 60% del ecommerce y el 20% del comercio presencial en unos años", subraya Rodríguez Ferrer, y en ese escenario "Bizum tiene una muy buena posición para tener un rol importante".

Hasta ahora, con más de 11,6 millones de usuarios, en España han logrado alcanzar un público intergeneracional. Pese a tratarse de un servicio digital, el 10% de los clientes son personas con mayores de 55 años. Además, al lanzar la herramienta el grupo predominante eran los usuarios a partir de 35 años, un colectivo que ya contaba con la app y eran asiduos a su utilización. No obstante, entre los más jóvenes este servicio de pago se ha extendido muy rápido y el grupo de 18 a 24 años es el que más ha crecido.