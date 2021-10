Montero se defiende y asegura que solo habla de números con Bildu por los PGE. 

María Jesús Montero se defiende. La ministra de Hacienda ha negado este miércoles que la situación de los presos de ETA forme parte de su negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Yo con Bildu hablo solo de números", ha asegurado. Así ha respondido Montero a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso tras revelarse la charla del coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, a un grupo de militantes en la que se mostraba dispuesto a apoyar los Presupuestos si eso favorecía la excarcelación de 200 presos.

"Yo con Bildu hablo solo de números y de cuentas, lo que nos permita apoyar los Presupuestos -ha garantizado la ministra de Hacienda-. Es de lo que hablo con todas las formaciones políticas sin excepciones". Montero ha insistido así en que su relación con el resto de partidos para buscar su apoyo a las cuentas públicas se basa en la necesidad de "mejorar el bienestar de los españoles, apoyar el tejido productivo" y buscar cómo contribuir al "progreso de España".

Pide a Cataluña no culparles de su "incapacidad"

Por su parte, Montero, ha pedido este miércoles a la Generalitat de Cataluña que no culpe al Gobierno de España de su "incapacidad" para otorgar las ayudas directas dirigidas a pymes y autónomos. La ministra respondía así a las críticas de la diputada de JxCat Míriam Noguera, quien durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso ha reprochado a la ministra que la redacción de la norma sobre los 7.000 millones de ayudas directas ha impedido a muchos autónomos acceder a las mismas.

La ministra le ha respondido que "no es de buen gobernante echar balones fuera" y le ha preguntado por qué el Gobierno catalán no ejecuta el volumen de recursos que ha recibido para ayudar al tejido productivo. "No puede usted responsabilizar al Gobierno de España de la incapacidad que está demostrando el Gobierno catalán de dar las ayudas", ha replicado Montero.

Por su parte, además de criticar que estas ayudas no están llegando a los autónomos catalanes, Noguera ha denunciado que se hayan subido las cuotas al colectivo de trabajadores por cuenta propia sin consenso con el sector. "Los autónomos necesitan un Estado que les ayude y lo que encuentran es un chantaje permanente, promesas que no cumplen o indiferencia y abuso impropio de un Estado al servicio de los trabajadores. Este Gobierno no ayuda en nada a los autónomos, es más, ahora mismo los está destrozando", ha advertido la diputada catalana.

Montero le ha replicado que el Ejecutivo no solo apoya a los autónomos, sino que "lo ha demostrado con hechos", y ha ofrecido algunos datos y mencionado varias medidas adoptadas desde el Gobierno central en favor del colectivo. Así, ha apuntado que los Presupuestos de 2022 incluyen más de 2.900 millones de euros para políticas de comercio, turismo y pymes, un 32% más que en 2020, así como la prórroga durante otro año más de la tributación por módulos, una medida que ha dicho que beneficiará a casi 63.000 profesionales, que se ahorrarán casi 115 millones de euros.

#SesiónDeControl @miriamnoguerasM, portavoz de @juntsxcat, en el Grupo Parlamentario Plural, pregunta a la ministra de Hacienda y Función Pública, Mª Jesús Montero, @mjmonteroc, “qué medidas fiscales va a tomar el Gobierno respecto a los autónomos”. pic.twitter.com/Rr91P6IuWh — Congreso (@Congreso_Es) October 20, 2021

Además, Montero ha recordado que durante la pandemia se puso en marcha una prestación extraordinaria para autónomos, que se ha prorrogado hasta el 28 de febrero de 2022, lo que también ha tenido su reflejo en los Presupuestos. Por todo ello, la ministra ha instado a Noguera a apoyar la aprobación de los Presupuestos en el Congreso "para que esta realidad sobre el colectivo de autónomos pueda cristalizar". "Espero contar con su voto", ha afirmado. Noguera no ha respondido a esta apelación de Montero sobre los Presupuestos y ha cerrado su intervención con una reclamación al Gobierno de España: "Respecto a Cataluña, paguen lo que deben", ha remarcado.