El nuevo modelo de cotización de Escrivá apenas convence a 1 de cada 10 autónomos. 

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones acordó este verano un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia de la mano de las asociaciones más representativas. ATA, integrada en CEOE, brindó el apoyo de los empresarios, mientras que UPTA y UATA, respaldadas por UGT y CCOO, dieron la aprobación de los sindicatos. La reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) impulsada por José Luis Escrivá buscaba atajar las lagunas existentes en las prestaciones que perciben los autónomos y los trabajadores por cuenta ajena y tomó la cotización por los ingresos reales como principal salida. No obstante, ante la ausencia de incentivos para sumarse a este modelo, apenas una minoría de los trabajadores por cuenta propia han decidido hacerlo hasta abril.

El fruto de estas negociaciones fue recogido en el real decreto-ley 13/2022 de 26 de julio, que entró en vigor el primer día de 2023 y en el que se recogen un total de 15 tramos de cotización. Sin embargo, parece que la propuesta no ha tenido éxito entre los autónomos en el primer trimestre del año. De acuerdo con el barómetro elaborado por ATA entre el 27 de marzo y el 4 de abril, apenas un 12,5% de los autónomos habían comunicado sus previsiones de ingresos para los próximos meses a la Seguridad Social, un dato que ha sorprendido al presidente de la federación, Lorenzo Amor, según ha confesado este lunes. No obstante, ha recordado la dificultad que entraña para la mayoría de estos trabajadores el hecho de adelantar con meses de anterioridad cuáles serán sus resultados.

Más de la mitad de los trabajadores por cuenta propia que han realizado este movimiento han salido beneficiados de la gestión. Uno de cada dos autónomos que ha compartido sus planes con la Administración ha visto reducida la cuota que tiene que abonar, al tiempo que la de otro 30% ha crecido. Sin embargo, la amplía mayoría de los que no lo han hecho descarta comunicarlo en los próximos meses (un 54,5%). A partir del sondeo, ATA calcula que apenas 350.000 autónomos se habrían puesto en contacto con la cartera que dirige Escrivá a través de la herramienta 'Import@ss' para ajustar su base de cotización. Aunque Amor ha valorado que esta cifra podría ser demasiado optimista y ha aventurado que el dato real está por debajo de los 300.000 trabajadores por cuenta propia.

El nuevo sistema del RETA incorporó la posibilidad de que los autónomos modificasen hasta en seis ocasiones al año sus previsiones de ingresos, de forma que pueden trasladar cambios a la Tesorería de la Seguridad Social cada dos meses, con efectos el primer día de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero. Sin embargo, el sistema dista de haber ganado popularidad entre el colectivo al que va destinado, como reconocieron los negociadores del acuerdo apenas unas semanas atrás en la sede de CEOE. El secretario de Seguridad Social, Borja Suárez, ponía énfasis en la importancia de dar publicidad al acuerdo sellado en una mesa compartida con los representantes de CCOO, Carlos Bravo, UGT, Fernando Luján, y CEOE, Rosa Santos.

Hasta un 22,5% de los encuestados asegura "andar muy desconcertado con la nueva cotización y no saber si ha realizado o no dicha comunicación", lo que se suma al 60,3% que no lo ha hecho. Desde ATA, trasladan que más allá del posible desconocimiento que desde la plataforma buscan paliar, entre los trabajadores autónomos hay cierta pereza por realizar un trámite que no tiene por qué tener una recompensa clara. Muchos de ellos optan por mantener una cuota que ya se han acostumbrado a abonar, aunque sea más elevada que la que les correspondería de acuerdo con los nuevos tramos de cotización y unos resultados adelgazados por el alza de costes, para después pagar o devolver la parte correspondiente según el reajuste.

La ley aprobada el pasado verano basaba el concepto "ingresos reales" en los rendimientos netos anuales de los trabajadores por su actividad, por tanto, su cálculo difiere en función de si el autónomo tributa por el método de estimación directa o el de "módulos" o estimación objetiva. Sin embargo, en ambos casos, las bases de cotización elegidas serán provisionales hasta que se produzca la regularización a finales del ejercicio siguiente, cuando se remitan los rendimientos anuales a la Administración pertinente. Por ello, muchos trabajadores por cuenta propia entienden que no les compensa llevar a cabo estas gestiones por anticipado.