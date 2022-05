La OCU avisa: lo que debes hacer si el cajero automático no te da el dinero

Cada vez menos personas hacen uso del dinero en efectivo, gracias a la adopción masiva de las tarjetas de débito y crédito que se ha observado en la mayoría de los españoles en los últimos años. Sin embargo, las personas que siguen utilizando billetes deben prestar atención para evitar inconvenientes y saber qué hacer en casos en los que este formato puede presentar sus desventajas. Uno de estos problemas, poco común, pero factible, es cuando realizan una retirada de efectivo en un cajero y este no les entrega la cuantía solicitada.

El primer paso, según los consejos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que se debe tomar es revisar con cuidado la ranura a través de la cual debería salir el dinero, ya que hay una posibilidad de que se encuentre bloqueada por un objeto o un problema mecánico. También hay que avisar a los responsables de la caja: si todavía están en horarios de oficina, se puede entrar en la sucursal para explicar el problema y buscar una solución con los empleados, pero si la sucursal está cerrada, se debe llamar al teléfono de asistencia que figure en el cajero. Si en este caso no se puede resolver el problema inmediatamente, se debe exigir un número de incidencia para volver a solicitar ayuda en la próxima llamada.

Otras acciones que se pueden llevar a cabo incluyen tomar fotos del cajero, anotando su ubicación, datos y la hora en que se intentó realizar la operación, guardar el recibo si el cajero ha emitido uno (o tomarle foto a los datos que aparezcan en la pantalla) y comprobar los cargos y abonos en la cuenta corriente para revisar si la operación se hizo efectiva.

Qué pasa con el cajero

Existe un número de razones por las que el cajero puede no entregar el dinero que corresponde a una operación recién hecha. Por un lado, puede tratarse de un fallo operativo de la máquina, que por algún problema mecánico o de su programa no haya podido completar su tarea con éxito.

También puede ser que se le hayan acabado los billetes, por lo que no podría entregar la cuantía requerida, pero una opción que no se puede descartar es que alguna persona haya intentado manipularla para robar dinero, bloqueando el dispensador con un objeto para que no salga el dinero en el momento en que se retira y extrayéndolo una vez que el cliente se aleja sin haber recibido los billetes.